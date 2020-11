Las críticas llegaron por doquier y es ahora cuando Matera, en diálogo con Clarín, decide afrontarlas y pedir sinceras disculpas.

"Sin dar muchas vueltas, pedimos disculpas. A la familia de Diego. principalmente. Y al resto de la gente que se sintió mal. Nuestro homenaje era jugar el partido más importante de la historia de este grupo por la camiseta. Y nuestro legado como equipo es seguir el legado del Diego. Que se sepa que queremos seguir su legado de unir a los argentinos", dijo Matera desde la concentración del seleccionado en Double Bay, Sidney.

"El Diego fue la única persona argentina en la historia que hizo que el pueblo estuviera más unido que nunca. Nosotros, con nuestro granito de arena, queremos esa empatía con la gente. Por eso cuando pasan estas cosas, cuando hay tantas críticas, duele", aseguró Matera quien, a poco de ser publicada la entrevista volvió a verse involucrado en un escándalo en redes sociales.

En Twitter, Matera se volvió tendencia rápidamente por tuits que él mismo publicó desde su ahora cuenta verificada durante 2011 y 2012. Tras ello, cerró la cuenta.

-¿No se te ocurrió nada cuando lo viste poner la camiseta sobre el césped o después del haka?, le preguntó el periodista.

matera maradona tuits all blackjpg.jpg El homenaje a Maradona de los All Blacks que dejó en "off-side" a Los Pumas

"No, en ese momento no se me pasó nada por la cabeza. Él (Cane) me había manifestado que sentían un aprecio y un respeto muy grandes por el Diego, me dijo lo que pensaban hacer y que les gustaría que nosotros levantáramos la camiseta. Pensamos que lo mejor era que alguien que no fuera jugador lo hiciera", intentó explicar Matera.

Sobre la muerte de Maradona, el capitán de Los Pumas confesó que "fue un golpe duro, como argentinos y como deportistas. Al rugby siempre lo acompañó incondicionalmente".

"Escucharlo al Diego era increíble", asegura.

"Nosotros decidimos homenajearlo internamente y eso nos llenó de energía. Cada uno lo recordó con anécdotas personales, vimos la película Héroes, nos acordamos del Mundial. Pedimos que en la entrada en calor pusieran canciones del Diego. Hoy nos damos cuenta que no fue la manera correcta de recordarlo públicamente", reconoce Matera.

"Nos duele que mucha gente se sienta desilusionada porque esa era nuestra última intención", asegura.

Por último, deseó que pedido de disculpas alcance para calmar las aguas "porque son disculpas sinceras y cuando uno se equivoca está bien reconocerlo y asumir el error".

Los viejos tuits de Matera

Tras la publicación del pedido de disculpas, Pablo Matera fue tendencia en redes sociales, ya no en relación a la muerte de Maradona sino a tuits suyos que fueron rescatados y viralizados.

Algunos datan de 2011 y 2012 y hacen referencia a situaciones xenófobas y racistas.

matera maradona tuits.jpg Matera, capitán de Los Pumas, y los tuits viejos que se viralizaron

matera maradona tuits 1.jpg Matera, capitán de Los Pumas, y los tuits viejos que se viralizaron

matera maradona tuits 2.jpg Matera, capitán de Los Pumas, y los tuits viejos que se viralizaron