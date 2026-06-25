Hay robos y robos. Algunos millonarios, otros de nimiedades. Pero pocos que generan tanta indignación como el que ocurrió en los últimos días en Buenos Aires donde un ladrón quedó filmado por las cámaras de seguridad al sustraer un bicicleta de niños.
Robo una bicicleta de niños, quedó filmado y terminó detenido
El ladrón, casi sin piedad, se robo el pequeño rodado pero las imágenes de las cámaras de seguridad lo registraron
La rápida acción de las autoridades, motivada justamente por las imágenes de los videos, logró la captura del sospechoso quien caminaba tranquilamente pensando que nadie había advertido el robo.
Ahora, el hombre quedó a disposición de la Justicia de Buenos Aires que lo imputó por el hurto de la pequeña bicicleta. Claro que se trata de un delito menor y excarcelable.
El robo de la pequeña bicicleta que quedó filmado
Según la primera información oficial, el sospechoso quedó detenido en la localidad de Troncos del Talar luego de sustraer la bicicleta de un niño en plena madrugada del miércoles pasado. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre registraron el accionar de las fuerzas de seguridad.
El hecho comenzó cuando, a través del sistema de videovigilancia local, las autoridades que monitoreaban la zona detectaron al ladrón con actitud sospechosa llevando la pequeña bicicleta en una de sus manos. Por este motivo es que dieron intervención a un patrullero que estaba a pocos metros y que lo interceptó en la intersección de las calles Benito Lynch y Crisólogo Larralde.
Efectivos de la Policía de Buenos Aires y personal del Centro de Operaciones Tigre requisaron al ladrón. De esta forma lograron recuperar fácilmente la bicicleta que había sido hurtada a las pocas cuadras del lugar de detención. El autor del robo fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia que abrió un expediente penal para investigar el hecho, aunque se encuentra acorralado por varias pruebas y por haber sido detenido prácticamente infraganti tras el hecho de inseguridad menor.