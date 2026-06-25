Robo una bicicleta de niños, quedó filmado y terminó detenido

Ladrón de poca monta: Hurtó una bicicleta de niño en la madrugada y quedó detenido por el Centro de Operaciones Tigre



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El robo de la pequeña bicicleta que quedó filmado

Según la primera información oficial, el sospechoso quedó detenido en la localidad de Troncos del Talar luego de sustraer la bicicleta de un niño en plena madrugada del miércoles pasado. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre registraron el accionar de las fuerzas de seguridad.

El hecho comenzó cuando, a través del sistema de videovigilancia local, las autoridades que monitoreaban la zona detectaron al ladrón con actitud sospechosa llevando la pequeña bicicleta en una de sus manos. Por este motivo es que dieron intervención a un patrullero que estaba a pocos metros y que lo interceptó en la intersección de las calles Benito Lynch y Crisólogo Larralde.

Efectivos de la Policía de Buenos Aires y personal del Centro de Operaciones Tigre requisaron al ladrón. De esta forma lograron recuperar fácilmente la bicicleta que había sido hurtada a las pocas cuadras del lugar de detención. El autor del robo fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia que abrió un expediente penal para investigar el hecho, aunque se encuentra acorralado por varias pruebas y por haber sido detenido prácticamente infraganti tras el hecho de inseguridad menor.