La Torta de miel, originalmente llamada Medovik, es una de las recetas tradicionales de la pastelería rusa que prepara mi abuela para cada cumpleaños familiar. Es mi favorita, porque tiene un sabor y una textura suave que no cansa al paladar. La miel le da el toque distintivo, y no puede faltar, pero no se siente "sabor a miel", propiamente dicho.