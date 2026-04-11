Tarta de jamón y queso: la receta especial de Maru Botana con masa casera y un relleno cremosísimo

La tarta de jamón y queso es una comida rendidora y una de las más preparadas en los hogares argentinos. Entre las recetas que Maru Botana comparte en su perfil de Instagram, esta se destaca por su masa casera y una cremosidad especial que solo ella puede lograr (y ahora vos).
Esta receta es perfecta para cualquier momento del año, pero la tarta de jamón y queso de Maru Botana es especial para otoño. Su único secreto es que, si vas a recalentarla, uses el horno eléctrico para mantener la masa crocante. Te dejamos los ingredientes y el paso a paso.
Recetas de Maru Bonata: tarta de jamón y queso
Ingredientes:
Masa:
- 300 g de harina
- 1 cdta. de sal
- 150 g de manteca
- 1 taza de agua fría
Relleno:
- 250 g de jamón
- 400 g de queso cuartirolo
- 1 taza de queso de rallar
- 4 yemas
- 4 claras
- 300 g de crema
- Sal a gusto
Cómo preparar una tarta de jamón y queso, paso a paso
Masa:
- Primero, en un bol, mezcla la harina con la sal y la manteca. Integra con las manos e incorpora el agua fría.
- Lleva la preparación a una mesada y amasa hasta integrar. Con un palo de amasar, estira la masa y forra una tartera.
- Lleva la masa de tarta al horno por unos 10 minutos.
Relleno:
- Para el relleno, mezcla el jamón, el queso cuartirolo y las yemas de huevo. Agrega la crema de leche y el queso rallado y sazona.
- En un bol aparte, bate las claras hasta formar un merengue e incorpóralo a la preparación anterior.
Armado:
- Retira la masa de tarta del horno y rellena con la mezcla de jamón y queso. Si quieres, puedes espolvorear queso de rallar en la superficie.
- Para terminar, cocina la tarta de jamón y queso en el horno durante 20 minutos.