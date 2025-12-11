Cómo preparar Tomates rellenos de atún: la receta gasolera para Navidad con solo 6 ingredientes

Esta preparación se destaca por su versatilidad: los tomates pueden rellenarse con lo que tengas en casa. En esta versión, te mostramos una combinación clásica y deliciosa que incluye arroz, atún, mayonesa y aceitunas, aunque puedes personalizarla según tus gustos o los ingredientes que tengas disponibles.

Los tomates rellenos son una receta fresca y práctica, ya que no requieren cocción y resultan muy saciantes. Por eso funcionan perfectamente como plato principal en Nochebuena o en el almuerzo de Navidad. Además, se preparan en apenas unos minutos, lo que los convierte en una alternativa económica, rápida y perfecta para las fiestas de fin de año.