Navidad

Cómo preparar Tomates rellenos de atún: la receta gasolera para Navidad con solo 6 ingredientes

Esta es una de las recetas más frescas y económicas para Navidad. Los tomates rellenos de atún y arroz son livianos y fáciles de hacer

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los tomates rellenos de atún y arroz son una receta fresca y económica para Navidad. 

Con la llegada del calor, las recetas frescas y rápidas se convierten en las más elegidas para resolver almuerzos y cenas. En ese marco, los tomates rellenos de atún son una opción ideal, especialmente para sumar a la mesa de Navidad y Año Nuevo, gracias a su sabor liviano y su presentación festiva.

Esta preparación se destaca por su versatilidad: los tomates pueden rellenarse con lo que tengas en casa. En esta versión, te mostramos una combinación clásica y deliciosa que incluye arroz, atún, mayonesa y aceitunas, aunque puedes personalizarla según tus gustos o los ingredientes que tengas disponibles.

Los tomates rellenos son una receta fresca y práctica, ya que no requieren cocción y resultan muy saciantes. Por eso funcionan perfectamente como plato principal en Nochebuena o en el almuerzo de Navidad. Además, se preparan en apenas unos minutos, lo que los convierte en una alternativa económica, rápida y perfecta para las fiestas de fin de año.

tomates-rellenos-de-queso-receta.jpg

Receta de tomates rellenos con atún y arroz

Ingredientes:

  • 4 tomates
  • 175 g de atún en conserva
  • 150 g mayonesa
  • 125 g de aceitunas
  • 1 lata de anchoas
  • 150 g de arroz cocido
tomates-rellenos-atun.jpg

Cómo preparar la receta de tomates rellenos de atún y arroz

  1. Primero, lava los tomates, sécalos, corta la parte superior y resérvala. Retira la pulpa.
  2. A continuación, pica las aceitunas verdes.
  3. Mezcla el atún escurrido con las aceitunas, las anchoas, la mayonesa y el arroz cocido.
  4. Rellena los tomates con esta mezcla y colócales su tapa.
  5. Decóralos con mayonesa, queso crema, cebolla de verdeo, aceitunas negras o lo que más te guste.

¡Listo! Ya tienes unos deliciosos tomates rellenos de atún, arroz y mayonesa para disfrutar en los días calurosos que se aproximan. Además, son la opción perfecta para sorprender con una rica entrada en la cena de Navidad y Año Nuevo, o en los almuerzos del 25 y del 1.

