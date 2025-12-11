Cómo preparar Tomates rellenos de atún: la receta gasolera para Navidad con solo 6 ingredientes

Con la llegada del calor, las recetas frescas y rápidas se convierten en las más elegidas para resolver almuerzos y cenas. En ese marco, los tomates rellenos de atún son una opción ideal, especialmente para sumar a la mesa de Navidad y Año Nuevo, gracias a su sabor liviano y su presentación festiva.
Esta preparación se destaca por su versatilidad: los tomates pueden rellenarse con lo que tengas en casa. En esta versión, te mostramos una combinación clásica y deliciosa que incluye arroz, atún, mayonesa y aceitunas, aunque puedes personalizarla según tus gustos o los ingredientes que tengas disponibles.
Los tomates rellenos son una receta fresca y práctica, ya que no requieren cocción y resultan muy saciantes. Por eso funcionan perfectamente como plato principal en Nochebuena o en el almuerzo de Navidad. Además, se preparan en apenas unos minutos, lo que los convierte en una alternativa económica, rápida y perfecta para las fiestas de fin de año.
Receta de tomates rellenos con atún y arroz
Ingredientes:
- 4 tomates
- 175 g de atún en conserva
- 150 g mayonesa
- 125 g de aceitunas
- 1 lata de anchoas
- 150 g de arroz cocido
Cómo preparar la receta de tomates rellenos de atún y arroz
- Primero, lava los tomates, sécalos, corta la parte superior y resérvala. Retira la pulpa.
- A continuación, pica las aceitunas verdes.
- Mezcla el atún escurrido con las aceitunas, las anchoas, la mayonesa y el arroz cocido.
- Rellena los tomates con esta mezcla y colócales su tapa.
- Decóralos con mayonesa, queso crema, cebolla de verdeo, aceitunas negras o lo que más te guste.
¡Listo! Ya tienes unos deliciosos tomates rellenos de atún, arroz y mayonesa para disfrutar en los días calurosos que se aproximan. Además, son la opción perfecta para sorprender con una rica entrada en la cena de Navidad y Año Nuevo, o en los almuerzos del 25 y del 1.