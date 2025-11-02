Inicio Recetas Hígado
Milanesas de hígado: la receta fácil y rápida para preparar un plato rico, crujiente y nutritivo

Es una de las recetas más nutritivas y proteicas para incluir en la dieta. Las milanesas de hígado tienen hierro y refuerzan el sistema inmunológico

Por Antonella Prandina [email protected]
Las milanesas de hígado son una receta nutritiva y proteica para incluir en la dieta.

Las milanesas de hígado son una de las recetas nutritivas y económicas para incluir más hierro y proteínas en la dieta diaria. Prepararlas es sencillo: basta con filetear la carne, pasarla por huevo batido y pan rallado, y freírla hasta lograr un dorado perfecto.

Esta receta no solo conserva el sabor característico del hígado, sino que también logra una textura crujiente que encanta a grandes y chicos. Además, acompañarlas con puré de papas, ensaladas frescas o arroz convierte a las milanesas de hígado en un plato completo y balanceado. En esta oportunidad, las vamos a preparar a caballo.

Incorporar las milanesas de hígado en tu menú semanal aporta beneficios para la salud, como un aumento de energía y fortalecimiento del sistema inmunológico gracias a su alto contenido de vitaminas del grupo B y minerales esenciales. Esta receta se adapta fácilmente a distintas variantes.

bifes de hígado
Las milanesas de hígado tienen una receta sencilla, son económicas y perfectas para incluir en la dieta.

Recetas: cómo preparar Milanesas de hígado sabrosas

Ingredientes:

  • 600 g de hígado de vaca
  • 2 dientes de ajo
  • 200 g de cebolla de verdeo
  • 4 huevos
  • 2 cdas. de mostaza
  • Pan rallado, c/n

Cómo preparar la receta de Milanesas de hígado

  1. Primero, corta bifes de hígado de 1 a 2 centímetros de ancho.
  2. A continuación, marina en el huevo batido con mostaza, cebolla de verdeo y ajo unos minutos.
  3. Para terminar, reboza las milanesas de hígado con pan rallado y cocina en el horno en una asadera aceitada.
milanesas de hígado (1)
Las milanesas de hígado al horno son una alternativa saludable para incluir en una dieta balanceada.

Cómo preparar una guarnición para hacer milanesas a caballo

Ingredientes:

  • 4 huevos
  • 200 g de morrón
  • 200 g de cebolla
  • 200 g de berenjena
  • 200 g de zapallo redondo
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva

Procedimiento:

  1. Primero, prepara los huevos poché, envolviendo cada uno sin su cáscara en papel film, dándole forma.
  2. Cocina en agua hirviendo de 6 a 6 minutos. Retira y sirve sin el papel film sobre la milanesa.
  3. Corta los vegetales en bastones y saltea en aceite de oliva junto al ajo picado.
  4. Sirve las milanesas de hígado con los vegetales y el huevo poché.

