Milanesas de hígado: la receta fácil y rápida para preparar un plato rico, crujiente y nutritivo

Las milanesas de hígado son una de las recetas nutritivas y económicas para incluir más hierro y proteínas en la dieta diaria. Prepararlas es sencillo: basta con filetear la carne, pasarla por huevo batido y pan rallado, y freírla hasta lograr un dorado perfecto.
Esta receta no solo conserva el sabor característico del hígado, sino que también logra una textura crujiente que encanta a grandes y chicos. Además, acompañarlas con puré de papas, ensaladas frescas o arroz convierte a las milanesas de hígado en un plato completo y balanceado. En esta oportunidad, las vamos a preparar a caballo.
Incorporar las milanesas de hígado en tu menú semanal aporta beneficios para la salud, como un aumento de energía y fortalecimiento del sistema inmunológico gracias a su alto contenido de vitaminas del grupo B y minerales esenciales. Esta receta se adapta fácilmente a distintas variantes.
Recetas: cómo preparar Milanesas de hígado sabrosas
Ingredientes:
- 600 g de hígado de vaca
- 2 dientes de ajo
- 200 g de cebolla de verdeo
- 4 huevos
- 2 cdas. de mostaza
- Pan rallado, c/n
Cómo preparar la receta de Milanesas de hígado
- Primero, corta bifes de hígado de 1 a 2 centímetros de ancho.
- A continuación, marina en el huevo batido con mostaza, cebolla de verdeo y ajo unos minutos.
- Para terminar, reboza las milanesas de hígado con pan rallado y cocina en el horno en una asadera aceitada.
Cómo preparar una guarnición para hacer milanesas a caballo
Ingredientes:
- 4 huevos
- 200 g de morrón
- 200 g de cebolla
- 200 g de berenjena
- 200 g de zapallo redondo
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Primero, prepara los huevos poché, envolviendo cada uno sin su cáscara en papel film, dándole forma.
- Cocina en agua hirviendo de 6 a 6 minutos. Retira y sirve sin el papel film sobre la milanesa.
- Corta los vegetales en bastones y saltea en aceite de oliva junto al ajo picado.
- Sirve las milanesas de hígado con los vegetales y el huevo poché.