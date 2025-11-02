Milanesas de hígado: la receta fácil y rápida para preparar un plato rico, crujiente y nutritivo

Esta receta no solo conserva el sabor característico del hígado, sino que también logra una textura crujiente que encanta a grandes y chicos. Además, acompañarlas con puré de papas, ensaladas frescas o arroz convierte a las milanesas de hígado en un plato completo y balanceado. En esta oportunidad, las vamos a preparar a caballo.

Incorporar las milanesas de hígado en tu menú semanal aporta beneficios para la salud, como un aumento de energía y fortalecimiento del sistema inmunológico gracias a su alto contenido de vitaminas del grupo B y minerales esenciales. Esta receta se adapta fácilmente a distintas variantes.