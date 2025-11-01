Cómo elaborar Mayonesa de apio casera: la receta en pocos minutos y con 6 ingredientes

Refrescante, cremosa y muy fácil de preparar, la mayonesa de apio se convirtió en una de las recetas más buscadas para darle un toque gourmet a cualquier comida. Ideal para quienes disfrutan de sabores livianos, pero con carácter, este aderezo combina la frescura de esta verdura con la suavidad de la mayonesa tradicional, creando una mezcla perfecta para acompañar panes, ensaladas o carnes frías.
Además de su sabor único, la mayonesa de apio casera tiene la ventaja de ser rápida, económica y saludable. En pocos minutos y sin necesidad de batidora, puedes lograr una consistencia suave y cremosa que eleva cualquier plato cotidiano. Su textura ligera y su aroma natural la convierten en una opción ideal para los días cálidos o para sumar a picadas y sándwiches.
El secreto está en el equilibrio entre los ingredientes: el apio, fresco y crujiente, se integra con el queso crema y la mayonesa para lograr un aderezo irresistible. Es la receta perfecta para quienes buscan alternativas caseras a los productos industriales.
Recetas: mayonesa de apio casera
- 6 cdas. de mayonesa
- 1 rama de apio
- 2 cdas. de queso crema
- 1 cda. de jugo de limón
- 2 cdas. de almendras picadas (opcional)
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
Cómo preparar una mayonesa de apio casera, paso a paso
- Primero, lava el apio completo y córtalo en trocitos pequeños.
- A continuación, en un bowl, coloca la mayonesa, el queso crema y el jugo de limón. Mezcla bien hasta integrar.
- En este paso, puedes incorporar el apio picado o procesado y las almendras a la mezcla anterior, revolviendo suavemente.
- Para terminar, condimenta tu mayonesa de apio casera con sal y pimienta, a gusto.
Cómo incorporar la mayonesa de apio en tus comidas
La mayonesa de apio puede servirse como un dip en pancitos o bastones de vegetales. Además, es una opción ideal para aderezar sánguches, wraps o ensaladas frías.
Asimismo, la mayonesa de apio va perfecta con comidas como carnes blancas o pescados al horno. Y, ¿por qué no?, a la parrilla.