Cómo elaborar Mayonesa de apio casera: la receta en pocos minutos y con 6 ingredientes

Además de su sabor único, la mayonesa de apio casera tiene la ventaja de ser rápida, económica y saludable. En pocos minutos y sin necesidad de batidora, puedes lograr una consistencia suave y cremosa que eleva cualquier plato cotidiano. Su textura ligera y su aroma natural la convierten en una opción ideal para los días cálidos o para sumar a picadas y sándwiches.

El secreto está en el equilibrio entre los ingredientes: el apio, fresco y crujiente, se integra con el queso crema y la mayonesa para lograr un aderezo irresistible. Es la receta perfecta para quienes buscan alternativas caseras a los productos industriales.