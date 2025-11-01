Inicio Recetas Mayonesa
Risa y sana

Cómo elaborar Mayonesa de apio casera: la receta en pocos minutos y con 6 ingredientes

Fácil, deliciosa y saludable, la mayonesa de apio es una de las recetas ideales para preparar en casa y acompañar panes, ensaladas o carnes

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La mayonesa de apio es una receta casera ideal para cualquier ocasión.

La mayonesa de apio es una receta casera ideal para cualquier ocasión.

Refrescante, cremosa y muy fácil de preparar, la mayonesa de apio se convirtió en una de las recetas más buscadas para darle un toque gourmet a cualquier comida. Ideal para quienes disfrutan de sabores livianos, pero con carácter, este aderezo combina la frescura de esta verdura con la suavidad de la mayonesa tradicional, creando una mezcla perfecta para acompañar panes, ensaladas o carnes frías.

Además de su sabor único, la mayonesa de apio casera tiene la ventaja de ser rápida, económica y saludable. En pocos minutos y sin necesidad de batidora, puedes lograr una consistencia suave y cremosa que eleva cualquier plato cotidiano. Su textura ligera y su aroma natural la convierten en una opción ideal para los días cálidos o para sumar a picadas y sándwiches.

El secreto está en el equilibrio entre los ingredientes: el apio, fresco y crujiente, se integra con el queso crema y la mayonesa para lograr un aderezo irresistible. Es la receta perfecta para quienes buscan alternativas caseras a los productos industriales.

apio
La mayonesa de apio casera es una receta saludable y sabrosa para cualquier ocasi&oacute;n.

La mayonesa de apio casera es una receta saludable y sabrosa para cualquier ocasión.

Recetas: mayonesa de apio casera

  • 6 cdas. de mayonesa
  • 1 rama de apio
  • 2 cdas. de queso crema
  • 1 cda. de jugo de limón
  • 2 cdas. de almendras picadas (opcional)
  • Sal, a gusto
  • Pimienta, a gusto

Cómo preparar una mayonesa de apio casera, paso a paso

  1. Primero, lava el apio completo y córtalo en trocitos pequeños.
  2. A continuación, en un bowl, coloca la mayonesa, el queso crema y el jugo de limón. Mezcla bien hasta integrar.
  3. En este paso, puedes incorporar el apio picado o procesado y las almendras a la mezcla anterior, revolviendo suavemente.
  4. Para terminar, condimenta tu mayonesa de apio casera con sal y pimienta, a gusto.
mayonesa de apio
La mayonesa de apio es perfecta para acompa&ntilde;ar panes, ensaladas y carnes.

La mayonesa de apio es perfecta para acompañar panes, ensaladas y carnes.

Cómo incorporar la mayonesa de apio en tus comidas

La mayonesa de apio puede servirse como un dip en pancitos o bastones de vegetales. Además, es una opción ideal para aderezar sánguches, wraps o ensaladas frías.

Asimismo, la mayonesa de apio va perfecta con comidas como carnes blancas o pescados al horno. Y, ¿por qué no?, a la parrilla.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar