Receta de mazamorra criolla: el postre de maíz parecido al arroz con leche

Esta preparación tiene raíces en la cocina colonial y se caracteriza por su textura suave y su sabor dulce. El secreto para conseguir una buena mazamorra está en respetar el tiempo de cocción del maíz, hasta lograr que los granos queden tiernos y la preparación adquiera la consistencia deseada.

La mazamorra puede endulzarse con azúcar o miel y acompañarse con un toque de canela, según el gusto de cada persona. Es una alternativa sencilla y económica dentro de las recetas de postres tradicionales.