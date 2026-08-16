Receta de mazamorra criolla: el postre de maíz parecido al arroz con leche

La mazamorra criolla es una de las recetas tradicionales de la gastronomía argentina. Se trata de un postre casero, cremoso y reconfortante elaborado a base de maíz blanco, ideal para disfrutar tanto frío como caliente.
Esta preparación tiene raíces en la cocina colonial y se caracteriza por su textura suave y su sabor dulce. El secreto para conseguir una buena mazamorra está en respetar el tiempo de cocción del maíz, hasta lograr que los granos queden tiernos y la preparación adquiera la consistencia deseada.
La mazamorra puede endulzarse con azúcar o miel y acompañarse con un toque de canela, según el gusto de cada persona. Es una alternativa sencilla y económica dentro de las recetas de postres tradicionales.
Receta para hacer mazamorra criolla
Ingredientes:
- 250 g de maíz blanco
- 200 g de azúcar o miel
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 2 l de agua
- Opcionales: canela en polvo y ralladura de limón
Cómo preparar la receta de mazamorra: el paso a paso
- Primero, enjuaga el maíz blanco con abundante agua. Luego, colócalo en un recipiente con abundante agua y déjalo reposar durante 12 horas.
- Pasado ese tiempo, enjuaga nuevamente el maíz y llévalo a una olla grande con 2 litros de agua. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 2 horas, removiendo ocasionalmente.
- Cuando el maíz esté tierno, agrega el azúcar y la esencia de vainilla y mezcla bien. Cocina a fuego lento unos 10 minutos más, removiendo constantemente.
- Sirve la mazamorra criolla caliente, espolvoreando canela en polvo y ralladura de limón si lo deseas. También puedes dejarla enfriar y disfrutarla fría.
En pocas palabras
- Mazamorra criolla: Postre argentino tradicional a base de maíz blanco, ideal para disfrutar frío o caliente.
- Ingredientes clave: Maíz blanco, endulzante (azúcar o miel) y esencia de vainilla, con opciones de canela y limón.
- Preparación: Remojar, cocinar el maíz hasta tiernizar, endulzar y cocinar brevemente más.
Resumen generado por Thinkindot AI