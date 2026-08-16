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Receta de mazamorra criolla: el postre de maíz parecido al arroz con leche

Este postre casero, con raíces en la cocina colonial, es una receta sencilla para disfrutar el sabor del maíz, endulzado a gusto con azúcar o miel.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Mazamorra criolla, el postre de maíz blanco con pocos ingredientes.

Mazamorra criolla, el postre de maíz blanco con pocos ingredientes.

La mazamorra criolla es una de las recetas tradicionales de la gastronomía argentina. Se trata de un postre casero, cremoso y reconfortante elaborado a base de maíz blanco, ideal para disfrutar tanto frío como caliente.

Esta preparación tiene raíces en la cocina colonial y se caracteriza por su textura suave y su sabor dulce. El secreto para conseguir una buena mazamorra está en respetar el tiempo de cocción del maíz, hasta lograr que los granos queden tiernos y la preparación adquiera la consistencia deseada.

La mazamorra puede endulzarse con azúcar o miel y acompañarse con un toque de canela, según el gusto de cada persona. Es una alternativa sencilla y económica dentro de las recetas de postres tradicionales.

Receta para hacer mazamorra criolla

Ingredientes:

  • 250 g de maíz blanco
  • 200 g de azúcar o miel
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 2 l de agua
  • Opcionales: canela en polvo y ralladura de limón

Cómo preparar la receta de mazamorra: el paso a paso

  1. Primero, enjuaga el maíz blanco con abundante agua. Luego, colócalo en un recipiente con abundante agua y déjalo reposar durante 12 horas.
  2. Pasado ese tiempo, enjuaga nuevamente el maíz y llévalo a una olla grande con 2 litros de agua. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 2 horas, removiendo ocasionalmente.
  3. Cuando el maíz esté tierno, agrega el azúcar y la esencia de vainilla y mezcla bien. Cocina a fuego lento unos 10 minutos más, removiendo constantemente.
  4. Sirve la mazamorra criolla caliente, espolvoreando canela en polvo y ralladura de limón si lo deseas. También puedes dejarla enfriar y disfrutarla fría.

En pocas palabras

  • Mazamorra criolla: Postre argentino tradicional a base de maíz blanco, ideal para disfrutar frío o caliente.
  • Ingredientes clave: Maíz blanco, endulzante (azúcar o miel) y esencia de vainilla, con opciones de canela y limón.
  • Preparación: Remojar, cocinar el maíz hasta tiernizar, endulzar y cocinar brevemente más.
Resumen generado por Thinkindot AI

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