Receta de berenjena en escabeche: una manera rápida de elaborarla en casa

Para comenzar con el paso a paso, estos son los ingredientes que hace falta para la receta:

Receta de berenjena a la parmesana, ingredientes

1 kg de berenjena (que tengan la piel firme y brillo intenso).

(que tengan la piel firme y brillo intenso). 750 g de puré de tomate o tomate triturado, aromatizado con ajo, aceite de oliva y albahaca fresca.

300 g de queso mozarella (o cremoso firme) y 100 g de queso parmesano o reggianito rallado.

mozarella (o cremoso firme) y 100 g de parmesano o reggianito rallado. 2 huevos, harina y pan rallado (opcional, según la variante preferida).

Condimentos: sal, pimienta y orégano a gusto.

Receta de berenjena a la parmesana, paso a paso

Cortar las berenjenas en rodajas a lo largo o a lo ancho (de medio centímetro). Ubicar en un colador alternando capas con sal gruesa y dejarlas reposar unos 30 minutos para que desprendan el líquido amargo. Luego, enjuagar y secar bien con papel absorbente. Para una versión más liviana, dorar las rodajas a la plancha o al horno con un hilo de aceite de oliva. Para la versión tradicional y crocante, pasar por harina, huevo batido y freír hasta que estén doradas. En una fuente para horno, colocar una base fina de salsa de tomate. Disponer una capa de berenjenas, cubrir con más salsa, sumar láminas de queso mozzarella y espolvorear queso rallado. Repetir las capas hasta completar la fuente, cerrando siempre con una generosa cubierta de quesos. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el queso esté completamente fundido y doradito.

De dónde nace la receta de berenjena a la parmesana

El origen exacto de la berenjena a la parmesana (Melanzane alla Parmigiana) es objeto de un histórico y apasionado debate entre tres regiones del sur de Italia: Sicilia, Campania (Nápoles) y Emilia-Romaña.

Aunque su nombre remite inequívocamente a la ciudad de Parma, la teoría más aceptada por los historiadores gastronómicos sitúa sus raíces en Sicilia y Nápoles entre los siglos XVIII y XIX, épocas en las que el tomate y la berenjena, esta última introducida en el Mediterráneo por los árabes, ya se habían afianzado en la cocina popular.