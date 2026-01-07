Cómo preparar Dulce de higos: la receta casera en solo 90 minutos y con 4 ingredientes

La receta de dulce de higos se caracteriza por una cocción lenta que potencia la dulzura natural de los higos y logra una textura suave y equilibrada. Además de su sabor, es una excelente alternativa para quienes disfrutan de elaborar conservas caseras para guardar y consumir durante todo el año.

Un paso clave en estas recetas es la correcta esterilización de los frascos de vidrio, fundamental para garantizar un dulce seguro y duradero.