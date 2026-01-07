Inicio Recetas Dulce
Cómo preparar Dulce de higos: la receta casera en solo 90 minutos y con 4 ingredientes

El dulce de higos es una de las recetas tradicionales y con pocos ingredientes para aprovechar la fruta de estación y disfrutar todo el año

El dulce de higos es una de las recetas de conservas más sabrosas y sencillas de preparar.

El dulce de higos casero es una de las recetas clásicas que se destacan por su sencillez y por permitir aprovechar al máximo una fruta noble y de temporada. Con pocos ingredientes, esta mermelada es ideal para acompañar tostadas, quesos o sumar un toque artesanal a los desayunos y meriendas.

La receta de dulce de higos se caracteriza por una cocción lenta que potencia la dulzura natural de los higos y logra una textura suave y equilibrada. Además de su sabor, es una excelente alternativa para quienes disfrutan de elaborar conservas caseras para guardar y consumir durante todo el año.

Un paso clave en estas recetas es la correcta esterilización de los frascos de vidrio, fundamental para garantizar un dulce seguro y duradero.

Cómo esterilizar los frascos para dulce en el microondas

Se pueden esterilizar los frascos para dulce, mermelada o almíbares en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.

El procedimiento para esterilizar frascos en el microondas:

  1. Lava bien los frascos y sus tapas.
  2. Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
  3. Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
  4. Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
  5. Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar la mermelada con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y la elaboración tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.

Receta de dulce de higos artesanal

Ingredientes:

  • 1 kg de higos frescos
  • 500 g de azúcar
  • Jugo de 1 limón
  • 1 rama de canela (opcional)
  • 1 taza de agua
Cómo preparar la receta de dulce de higos: la mermelada casera

  1. Para comenzar con la receta de dulce de higos, lava bien los higos y córtalos en cuartos.
  2. En una olla grande, coloca los higos junto con el azúcar. Agrega el jugo de limón, la rama de canela y el agua.
  3. Lleva la olla a fuego medio, removiendo ocasionalmente hasta que comience a hervir. Luego, reduce el fuego y cocina a fuego lento.
  4. Remueve la mermelada de vez en cuando para evitar que se pegue, durante 1 hora. Cuando los higos estén deshechos y la mezcla tenga una textura espesa, retira del fuego.
  5. Por último, deja enfriar el dulce de higos, retira la rama de canela y vierte la mermelada en frascos esterilizados. Déjalo enfriar antes de cerrarlos.

