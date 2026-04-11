Cómo hacer Polenta con 2 ingredientes secretos: la receta especiada, cremosa y reconfortante para otoño

Antes de adelantarnos, es importante saber que esta receta de polenta ayuda a combatir las bajas temperaturas y obtener la energía suficiente para afrontar la rutina diaria o realizar actividad física.

La harina de maíz es rica en carbohidratos sin gluten, por lo que esta receta de polenta es ideal para las personas celíacas y para quienes realizan deporte. En minutos tendrás un plato reconfortante y sabroso.