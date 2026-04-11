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Cómo hacer Polenta con 2 ingredientes secretos: la receta especiada, cremosa y reconfortante para otoño

La polenta es una de las recetas más nutritivas para otoño. Gracias a estos dos ingredientes especiales, se vuelve más reconfortante y dulce

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La polenta es una receta cremosa, reconfortante y nutritiva para otoño. ¿Cómo se prepara con dos ingredientes especiales?

La polenta es una receta cremosa, reconfortante y nutritiva para otoño. ¿Cómo se prepara con dos ingredientes especiales?

La polenta es una de las recetas nutritivas y reconfortantes más preparadas en otoño por su textura cremosa y su forma de servir: caliente y con mucho queso. Pero en esta ocasión, incorporamos dos ingredientes que la hacen especial: más dulce y más picantita. ¿Cuáles son?

Antes de adelantarnos, es importante saber que esta receta de polenta ayuda a combatir las bajas temperaturas y obtener la energía suficiente para afrontar la rutina diaria o realizar actividad física.

La harina de maíz es rica en carbohidratos sin gluten, por lo que esta receta de polenta es ideal para las personas celíacas y para quienes realizan deporte. En minutos tendrás un plato reconfortante y sabroso.

Plato de polenta con curry, zapallo y queso (3).jpg

Receta para hacer polenta con 2 ingredientes especiales

Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para 6 platos abundantes:

  • 4 tazas de agua (puede ser leche descremada)
  • 2 tazas de harina de maíz (polenta)
  • 240 gramos de queso cremoso o port salut rallado
  • Sal y pimienta

Ingredientes secretos:

  • 2 tazas de zapallo hervido hecho puré
  • 2 cucharadas soperas de curry
Plato de polenta con curry, zapallo y queso (2).jpg

Cómo hacer la receta de polenta cremosa con curry, zapallo y queso

  1. Para comenzar con la receta, coloca las tazas de agua y el puré de zapallo en una olla y mezcla bien. Condimenta con sal, pimienta y curry.
  2. Comienza a calentar la preparación y, cuando rompa hervor, agrega la polenta en forma de lluvia mientras revuelves enérgica y constantemente para que no se formen grumos.
  3. Una vez que la polenta haya hervido durante un minuto, agrega el queso cremoso en hebras o rallado y mezcla bien. Debe derretirse para darle más cremosidad a la comida.
  4. Para finalizar, sirve la polenta cremosa y nutritiva en cazuelas y agrega un poco de queso y curry por encima para darle un toque picante.

Gracias al dulzor del zapallo y el toque picante del curry, esta receta de polenta se convierte en una comida especial, reconfortante y nutritiva para preparar en la época otonal.

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