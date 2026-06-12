Cómo hacer Pesto tradicional con mortero: la salsa cremosa y riquísima con 6 ingredientes

El pesto es una salsa de origen italiano, de Génova, que se destaca por su combinación de albahaca, queso parmesano, piñones, ajo y aceite de oliva. Se trata de una de las recetas más populares para acompañar las pastas, carnes, pescados, ensaladas o panes.
Llena de textura y carácter, la salsa pesto se prepara en un mortero, lo que permite potenciar los aromas y conservar el color verde brillante tan característico. Además de ser una de las recetas más versátiles de la cocina italiana, destaca por usar pocos ingredientes y ofrecer un resultado gourmet en pocos minutos.
Trucos para que el pesto casero dure más tiempo
De acuerdo a un artículo de Paulina Cocina, la salsa pesto se puede guardar hasta por seis meses en el freezer. Sin embargo, con el paso del tiempo, su frescura y calidad irán disminuyendo, por lo que es ideal consumirlo en una semana. ¿Cómo consevarlo?
- Almacenamiento: el pesto casero se debe guardar en un frasco de vidrio limpio y seco, con tapa hermética, para evitar el contacto con el aire y la oxidación.
- Capa de aceite de oliva: una vez que el pesto esté en el frasco, es importante agregar una fina capa de aceite de oliva para proteger la superficie y mantener el color vibrante de la salsa.
- Refrigeración: guarda el frasco el frasco de pesto en la heladera por una semana, ya que el frío ayuda a prolongar su vida útil.
- Congelación: si no planeas usar el pesto pronto, puedes colocarlo en cubeteras de hielo y, una vez congelado, transferir los cubos a una bolsa de congelación o un recipiente hermético.
Cómo preparar la receta del pesto tradicional
El pesto es una receta tradicional italiana que se prepara, especialmente, para acompañar pastas o carnes. Entre sus ingredientes, hay tres que no pueden faltar: ajo, albahaca y piñones. Los últimos pueden o no estar, pero su presencia le da a esta salsa el sabor auténtico de sus orígenes.
Te dejamos la receta tradicional del pesto compartida por el sitio Directo al paladar. ¿Qué necesitas para elaborar esta salsa italiana?
Ingredientes:
- 100 g de albahaca fresca
- 200 g de queso parmesano
- 75 g de piñones
- 2 dientes de ajo
- 160 ml. de aceite de oliva
- Sal
Procedimiento:
- Primero, separa las horas de albahaca del tallo, lávalas y seca con papel absorbente. Ten cuidado de no quebrar las hojas ni que queden húmedas, ya que eso estropeará el sabor y color del pesto.
- A continuación, pela los dientes de ajo, córtalos en dos y retira el gérmen. También, tuesta los piñones en una sartén, sin aceite, y coloca todos los ingredientes en un mortero o minipimer junto con la mitad del aceite y sal. Tritura bien.
- Para terminar, cuando obtengas una papilla, deja de triturar y agrega el resto del aceite. Tritura nuevamente hasta integrar todos los ingredientes y listo: ya tienen una salsa pesto tradicional italiana.
Salsa pesto italiana: con qué acompañarla
El pesto tradicional italiano es una salsa de albahaca muy versátil. Generalmente, se la utiliza para acompañar pastas, en especial los tallarines, pero también es perfecta para aliñar ensaladas, como sustituto de la salsa de tomate en pizzas, como aderezo de carnes o pescados o sobre rebanadas de pan.