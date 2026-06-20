Cómo hacer Pan de masa madre: la receta casera con 4 ingredientes y un resultado de panadería

La masa madre es un fermento natural de harina y agua que sirve para preparar muchas recetas, como el pan casero. Este se destaca por su aroma especial, una miga húmeda y una corteza crujiente. Además, se conserva fresco por más tiempo.
Eso sí, preparar esta receta requiere de paciencia. La masa madre actúa como fermento natural gracias a las levaduras presentes en la harina, por lo que se logra un pan artesanal, sabroso y saludable.
Si bien el proceso es lento, hacer masa madre para pan casero es sencillo. Sigue los pasos de la receta y disfruta del sabor de un buen panificado casero.
Recetas: cómo hacer masa madre para pan casero
Ingredientes:
- Harina (puede ser harina integral de centeno o de trigo)
- Agua
Procedimiento:
- Primer día: arranca la receta por la mañana. En un recipiente, coloca 75 gramos de harina y 75 mililitros de agua. Mezcla bien hasta que se integren y quede con la textura de una masa de panqueques. Cierra con la tapa o un lienzo limpio y mantén a temperatura ambiente (22 a 28 grados) hasta la noche. Pasado ese tiempo, agrega 25 gramos de harina y 25 gramos de agua. Mezcla nuevamente.
- Segundo día: retira 50 gramos de la mezcla. La masa comenzará a tener burbujas y a tener un poco de mal olor, lo que significa que el cultivo de levaduras está funcionando. Repite el proceso del día anterior, por la mañana y por la noche.
- Tercer día: vuelve a refrescar la masa. Si es necesario, saca un poco de mezcla para que no rebalse el recipiente.
- Cuarto día: ya puedes usar la masa madre. Si tiene líquido en la superficie, deséchalo. Guarda en la heladera y el día que vayas a usar la masa madre, retírala un rato antes para que tome temperatura ambiente.
Cómo es la receta de pan de masa madre, paso a paso
Ingredientes:
- Harina de trigo, 500 g
- Masa madre, 200 g
- Agua fría, 340 ml
- Sal, 10 g
Procedimiento:
- Primero, en un bowl, agrega harina, agua, sal y la masa madre. Mezcla durante un minuto y deja reposar durante media hora a temperatura ambiente.
- Una vez reposada la masa, colocar sobre la mesasada y con las manos un poco mojadas amasa estirando los extremos y juntándolos en el centro.
- Cubre con papel film y deja reposar durante 35 minutos. Pasado ese tiempo repite el amasado y dejar reposar otros 30 minutos. Coloca la masa en un bowl y refrigera cubierta con papel film por 12 horas.
- Calienta una fuente para horno durante 30 o 40 minutos y luego coloca la masa del pan. Realiza un corte a lo largo y hornea por 30 minutos con una tapa.
- Para finalizar, baja la temperatura dle horno y cocina en Pan de masa madre desparado durante 20 minutos. Deja enfriar y sirve en rebanadas.