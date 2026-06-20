Cómo hacer Pan de masa madre: la receta casera con 4 ingredientes y un resultado de panadería

Eso sí, preparar esta receta requiere de paciencia. La masa madre actúa como fermento natural gracias a las levaduras presentes en la harina, por lo que se logra un pan artesanal, sabroso y saludable.

Si bien el proceso es lento, hacer masa madre para pan casero es sencillo. Sigue los pasos de la receta y disfruta del sabor de un buen panificado casero.