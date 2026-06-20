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Cómo hacer Pan de masa madre: la receta casera con 4 ingredientes y un resultado de panadería

El pan de masa madre es una receta que se destaca por su aroma, miga húmeda y corteza crujiente, conservándose fresco por más tiempo

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El pan de masa madre es una receta de fermentación lenta y queda riquísimo como los de panadería.

El pan de masa madre es una receta de fermentación lenta y queda riquísimo como los de panadería.

La masa madre es un fermento natural de harina y agua que sirve para preparar muchas recetas, como el pan casero. Este se destaca por su aroma especial, una miga húmeda y una corteza crujiente. Además, se conserva fresco por más tiempo.

Eso sí, preparar esta receta requiere de paciencia. La masa madre actúa como fermento natural gracias a las levaduras presentes en la harina, por lo que se logra un pan artesanal, sabroso y saludable.

Si bien el proceso es lento, hacer masa madre para pan casero es sencillo. Sigue los pasos de la receta y disfruta del sabor de un buen panificado casero.

Recetas: cómo hacer masa madre para pan casero

Ingredientes:

  • Harina (puede ser harina integral de centeno o de trigo)
  • Agua

Procedimiento:

  1. Primer día: arranca la receta por la mañana. En un recipiente, coloca 75 gramos de harina y 75 mililitros de agua. Mezcla bien hasta que se integren y quede con la textura de una masa de panqueques. Cierra con la tapa o un lienzo limpio y mantén a temperatura ambiente (22 a 28 grados) hasta la noche. Pasado ese tiempo, agrega 25 gramos de harina y 25 gramos de agua. Mezcla nuevamente.
  2. Segundo día: retira 50 gramos de la mezcla. La masa comenzará a tener burbujas y a tener un poco de mal olor, lo que significa que el cultivo de levaduras está funcionando. Repite el proceso del día anterior, por la mañana y por la noche.
  3. Tercer día: vuelve a refrescar la masa. Si es necesario, saca un poco de mezcla para que no rebalse el recipiente.
  4. Cuarto día: ya puedes usar la masa madre. Si tiene líquido en la superficie, deséchalo. Guarda en la heladera y el día que vayas a usar la masa madre, retírala un rato antes para que tome temperatura ambiente.

Cómo es la receta de pan de masa madre, paso a paso

Ingredientes:

  • Harina de trigo, 500 g
  • Masa madre, 200 g
  • Agua fría, 340 ml
  • Sal, 10 g

Procedimiento:

  1. Primero, en un bowl, agrega harina, agua, sal y la masa madre. Mezcla durante un minuto y deja reposar durante media hora a temperatura ambiente.
  2. Una vez reposada la masa, colocar sobre la mesasada y con las manos un poco mojadas amasa estirando los extremos y juntándolos en el centro.
  3. Cubre con papel film y deja reposar durante 35 minutos. Pasado ese tiempo repite el amasado y dejar reposar otros 30 minutos. Coloca la masa en un bowl y refrigera cubierta con papel film por 12 horas.
  4. Calienta una fuente para horno durante 30 o 40 minutos y luego coloca la masa del pan. Realiza un corte a lo largo y hornea por 30 minutos con una tapa.
  5. Para finalizar, baja la temperatura dle horno y cocina en Pan de masa madre desparado durante 20 minutos. Deja enfriar y sirve en rebanadas.

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