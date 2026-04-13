Cómo cocinar rápido las chauchas: la receta para que queden tiernas y con un verde brillante

Pero no todo está perdido. Existe una receta secreta de restaurante, muy fácil de replicar en la cocina de casa, para tenerlas listas en menos de 10 minutos, garantizando que queden tiernas por dentro y con un color verde vibrante que entra por los ojos. El misterio no reside en un condimento mágico, sino en una técnica básica de la gastronomía profesional conocida como blanqueado y choque térmico.

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Receta para que las chauchas queden tiernas y llenas de color

Para dejar atrás las chauchas pasadas de cocción o chiclosas, solo se necesitan agua, sal, hielo y seguir estas indicaciones precisas:

La preparación previa: antes de acercarlas al fuego, es fundamental lavarlas bien y despuntarlas (cortarles los extremos). Si la variedad de chaucha tiene un hilo lateral muy fibroso, este es el momento clave para retirarlo tirando suavemente. El hervor intenso: en una olla, poner a hervir abundante agua. El secreto aquí es que el agua debe estar en una ebullición fuerte y burbujeante antes de introducir la verdura. Además, se debe salar el agua generosamente; esto no solo condimenta desde adentro hacia afuera, sino que ayuda a proteger la clorofila. El reloj, tu mejor aliado: introducir las chauchas en el agua hirviendo. Dependiendo del grosor (no es lo mismo una chaucha rolliza que una plana), el tiempo de cocción será de apenas 3 a 5 minutos. El objetivo es retirarlas cuando estén "al dente". El choque térmico (el verdadero secreto): mientras las chauchas hierven, hay que preparar un bol con agua bien fría y varios cubitos de hielo. Apenas se cumpla el tiempo en el fuego, escurrir las chauchas rápidamente e introducirlas de inmediato en el baño helado. Este contraste violento de temperatura frena la cocción de raíz, fijando ese verde intenso de revista y asegurando una textura firme pero sumamente tierna.

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Receta más rápida: la opción exprés al microondas

Para quienes viven a las corridas y buscan ensuciar lo mínimo indispensable en la cocina con cualquier receta, la tecnología ofrece un atajo infalible.

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El procedimiento es muy simple: colocar las chauchas ya limpias y despuntadas en un recipiente apto para microondas. Agregar apenas dos o tres cucharadas soperas de agua en el fondo, tapar con un plato o con papel film perforado y cocinar a potencia máxima entre 3 y 4 minutos. El vapor generado en ese ambiente cerrado las cocinará rápidamente, dejándolas tiernas y listas para saltear con un poco de ajo, rociar con aceite de oliva o sumar directamente a una ensalada fresca.