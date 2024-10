¿Qué significa la señal de tránsito con una palmera en un fondo amarillo y muchas líneas?

sProbablemente alguna vez has visto una señal de tránsito con una palmera sobre un fondo amarillo y te has preguntado ¿qué significa? Esta señal, clasificada como P-30, es una de las menos conocidas y comprendidas por los conductores de vehículos. No obstante, su presencia en la ruta puede indicar un peligro potencial que no debemos subestimar.