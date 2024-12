Preocupación en un pueblo del oeste de Estados Unidos por presencia de nieve marrón

Nieve marrón.png Sucedió en un pueblo de Maine, Estados Unidos.

¿Por qué hubo una nevada marrón en Estados Unidos?

Las autoridades de la ciudad de Rumford en el Facebook oficial explicaron que el extraño suceso se produjo debido al mal funcionamiento de un molino, el cual sufrió la pérdida de un licor negro gastado provocando que se dispersara en el aire y tiñera a la nieve de ese color. La nieve contaminada se encuentra cerca de Falmouth Street, Cumberland Street y Waldo Street, distritos que pertenecen a Maine, Estados Unidos.

Personal especializado analizó la nieve marrón y el resultado del pH fue de 10, luego de 8 o menos (el agua tiene un pH de 7, por ejemplo), por lo tanto es una sustancia álcali y recomendaron que las personas no ingieran ese tipo de nieve y solicitaron que se evite el contacto directo con la piel ya que puede producir irritación, por más que no sea tóxica. También pidieron extremar cuidado los niños para que no jueguen con la nieve marrón y que la precaución se extienda hacia las mascotas.

Es así que confirmaron que "las preocupaciones de seguridad pública son mínimas" ya que se trata de una situación controlada.

Nieve-marrón.jpg La nieve marrón se hizo presente en Estados Unidos. Existió una respuesta lógica.

Representantes del molino se hicieron responsables por la nieve marrón

Autoridades del molino accedieron a pagar por las pruebas de terceros que se harán de forma independiente con muestras de nieve que serán enviadas a un laboratorio con una cadena de custodia protegida. De igual manera, se comprometieron a tomar cartas en el asunto para evitar que un hecho similar vuelva a suceder.

Ahora deben esperar a que la lluvia limpie la ciudad y pueda retirar la mayor parte de la sustancia sacándola de los hogares de la gente. De igual manera, solicitaron que en caso de perdurar la problemática, llamen por teléfono a la oficina del administrador de la ciudad cuyo teléfono es (207) 364-4576, luego hay que presionar en dos oportunidades el número 1.