Este pueblo de Florida, entre dos lagos, es un paraíso turístico a solo 40 minutos de Orlando

Fundada en 1884 e incorporada en 1916, Clermont se ha convertido en un destino atractivo para familias, nuevos negocios y quienes buscan una excelente calidad de vida. Su terreno ondulado, una rareza en Florida, le otorga vistas panorámicas y una gran variedad de actividades al aire libre, lo que la convierte en el lugar perfecto para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad, pero sin alejarse demasiado de las principales atracciones turísticas.

Además, la ciudad cuenta con una infraestructura ideal para el bienestar, la salud y el fitness, lo que ha contribuido a su reconocimiento reciente en diversas listas, tales como:

Embed - There’s so much to do in Clermont! This isnt half the list you can do. From the Lakeridge Winery to Lake Louisa State Park, this is a must visit city! #clermont #clermontflorida #clermontflorida #hiddengem #hiddengems #bucketlisttravel #bucketlistdestinations #bucketlistworthy #visitflorida