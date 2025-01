Es como "estar en otro mundo": el pueblo que queda a 20 minutos de Washington y es un encanto

Los viajeros que están interesados en la historia pueden hacer un recorrido por las casas museo, la Gadsby's Tavern Museum o la Carlyle House. Estos sitios permiten conocer más sobre la época colonial y la influencia de este destino durante la fundación de Estados Unidos. Además, los viajeros pueden caminar junto al río Potomac, que ofrece vistas espectaculares y actividades como paseos en barco o kayak.

Muchas personas que visitan este pueblo de Washington quedan encantados, así que utilizan sus redes sociales para recomendarlo. La cuenta de Tik Tok @followmeaway, que tiene más de 1,7 millones de seguidores y comparte contenido sobre viajes, publicó un video de Alexandria y lo catalogó como un destino "absolutamente increíble" para visitar.

