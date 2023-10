Olga Illuminati, la mujer que ejerce un oficio al que pocos se le atreven

olga-illuminati-sastre-06.jpg Olga, la mujer sastre, que supo aplicar técnicas de costura en general para adaptarlas a la ropa masculina. Axel Lloret/Diario UNO

Las vivencias de Olga, una vez terminada la educación primaria, es muy similar a la de la mayoría de las mujeres que lo hicieron en la segunda mitad del siglo pasado, cuandola madurez llegaba rápido y a la fuerza: estudiar un oficio que sirviera de base para comenzara pronto a aportar dinero a la economía familiar, o luego, como una buena esposa, para sostener un hogar. Acceder a la escuela secundaria, o peor, a la universidad, era casi imposible para la familia media argentina.

Una historia de rebelión en primera persona

"Esta historia viene de cuando era muy chiquita. Vengo de una familia muy particular y yo quería estudiar pero no me enviaron. Me mandaron a una academia que había hace años y ya no está, donde enseñaban muchos oficios, y yo me incliné por la parte de sastrería, que me gustaba más, en vez de elegir ser modista, lo más natural", explicó Olga.

Luego esta mendocina destacada agregó: "Después de que me enseñaron todo lo que era mujer, niño, de todo, pero a mi me gustaba la parte de hombres, la veía más práctica".

olga-illuminati-sastre-05.jpg Olga sabe aplicar toda su creatividad y conocimiento para confeccionar o adaptar ropa a la moda o la fisonomía del cliente. Axel Lloret/Diario UNO

La inteligencia y predisposición la ayudaron a ponerse pronto en su propio camino creativo y productivo. "Apenas terminé la primaria comencé a estudiar esta profesión, y a los 16 años ya era profesora. Estudié en la Academia Mendía de Mendoza, que era un escuela muy exigente. Venían las profesoras de Buenos Aires (Academia Central) y nos tomaban los exámenes. Si no estabas para un diez de nota, te reprobaban".

"Quise seguir estudiando pero mi mamá no quiso. Eran otras épocas. En realidad a mi la costura no me gustaba, yo quería estudiar medicina, pero no pudo ser. Luego le tomé el gusto a este oficio, porque me permite desarrollar la creatividad. Me gusta la creatividad."

Rompiendo moldes: trabajando en un ámbito masculino

Con la decisión tomada de lo que realmente quería, aprovechó lo aprendido, y cambió paradigmas. "Después de que me incliné a la confección para varones, hice una mezcla de lo masculino con lo femenino en cuanto a terminaciones. Cuándo vieron las terminaciones mías, comparadas con las terminaciones de un sastre, había una diferencia. ¿Cuál era?: que yo implementé terminaciones de mujer en cierto tipo de prendas, especialmente en trajes y pantalones", reveló la muy solicitada sastre (o "sastra", como figura en la RAE).

"Se me ocurrió buscar una forma de darle terminaciones distintas a la ropa, bajo una idea mía, personal. Pensaba: si de fábrica viene así, ¿porqué yo no lo puedo hacer? Si ellos pueden hacerlo, yo también", detalló la creativa que vive y tiene su taller en San Francisco del Monte, Guaymallén.

"Mi primer trabajo fue hacer ropa a medida, para mujer, pero luego le fui tomando el gusto a lo que realmente me atraía, la ropa de hombre, y me decidí por eso. Ahí empecé a trabajar con los locales del Shopping, que había abierto el 3 de diciembre de 1992, y yo arranqué el 14 de enero del '93. Me vinieron a buscar a mi casa. Era muy jovencita"

olga-illuminati-sastre-03.jpg Los vaivenes de nuestra economía la han obligado a crecer o achicarse, pero siempre ha sido una cotizada sastre, reconocida por las casas de ropa más importantes de nuestro medio. Axel Lloret/Diario UNO

Sobre sus creaciones en la alta costura, explicitó: "Algunas modificaciones que implementé fueron, por ejemplo en los sacos, acortar mangas, que queden como de fábrica, con el mismo martillo con que vienen, y mejorando la terminación. O acortar el largo (del saco), manteniendo la misma terminación redondeada con que viene, con los pespuntes que se hace a mano, en forma artesanal. Angostar solapas, si los sacos son antiguos, o achicar cuellos", dijo, para continuar detallando: "También, si la persona tiene los hombros muy rectos, se hace un pliegue atrás, en la espalada, lo que se llama 'bajar cuello', o lo que se llama en la jerga de la sastrería 'hacer crochet', algo delicado".

El motivo que mantuvo históricamente alejada a la mujer en general del oficio de confeccionar o adaptar ropa de hombres, es la cierta cercanía física, como puede pasar al tomar medidas o marcar el traje puesto a una persona del otro sexo, lo que años atrás era todo un tabú. Pero Olga cuenta su experiencia y descartó situaciones incómodas: "Nunca tuve problemas con ningún hombre. Al contrario, siempre me ha tocado gente muy respetuosa y educada y he trabajado tranquila y cómoda, en forma natural, como debe ser", puntualizó.

olga-illuminati-sastre.jpg Olga comenzó en la sastrería y la costura siendo una adolescente. Ahora es una orgullosa mamá y abuela que sigue enamorada de su oficio. Axel Lloret/Diario UNO

Requerida a nivel internacional

Los trabajos de Olga se hicieron pronto conocidos el expandirse su fama en el recién inaugurado shopping creado por los Pérez Cuesta y que fue el pionero en este tipo de paseo de compras.

"Al principio hacía moldería y trajes, pero luego ya no. Comencé con muchas casas del (Mendoza Plaza) Shopping, y ya no tenía tiempo para hacer trajes, y me dediqué a hacer todo lo que son arreglos, camisería, pantalones, trajes, y toda ropa de hombre. Las casas de ropa de hombres vieron la diferencia de mi trabajo y me buscaron en particular. Yo le hago una especie de puesta a punto de la ropa, y le queda como si estuviera hecha a medida", recordó la mendocina de ascendencia italiana.

Con orgullo la Illuminati -que aclaró que sólo es de apellido, y sin relación con la famosa sociedad secreta- desplegó su foja de servicios verbalmente: "Trabajé con muchas tiendas de renombre a nivel internacional que había cuándo abrió el shopping, como Zara, de los españoles. Cuándo se fueron, me quería llevar a España a trabajar con ellos, pero yo tenía mis hijos en la facultad, y no quise irme".

mujer sastre Olga Gaido.jpg Esta mujer italiana, rechazó trabajos para irse a España y se quedó en Mendoza.

"Llegué a atender 12 negocios como clientes, con cinco personas trabajando bajo mi dirección. Había mucho trabajo y una presión importante. Luego todo se comenzó a reducir, se fueron muchos comercios, y yo también me tuve que achicar estructuralmente. Trabajé también con varios comercios de Palmares (Open Mall). Atendí a clientes como Hugo Boss, Armani, o Christian Dior"

Amoldada a estos tiempos de crisis económica, donde la indumentaria ha pasado a un segundo (o tercer) plano, la sastre confesó: "Ahora sólo tengo trabajando conmigo a dos personas nada más, y en forma esporádica. Les tengo que enseñar, pero cuesta mucho conseguir gente que quiera aprender este tipo de trabajos".

Una mamá y abuela muy orgullosa por haber sido "sostén de familia"

Para finalizar, habló de su familia y procedencia. "Soy mendocina, nacida acá, pero mi ascendencia es totalmente italiana. Todos mis abuelos, paternos y maternos, son italianos. En mis venas corre sangre italiana de pies a cabeza. Mis abuelos paternos son romanos, y los maternos, son del Norte, de Turín", confesó.

Luego destacó con orgullo de madre -y abuela de dos niños- que "gracias a mi oficio pude darle estudios yo sola a mis tres hijos, ya que soy divorciada. Todos tienen su vida hecha y son profesionales: la más chica es psicóloga, trabaja en el Hospital Carlos Pereyra, tiene consultorio privado, y es muy inquieta. La otra mujer es contadora; y mi hijo, que me dio los nietos, es preparador físico, y estudió en el IEF", concluyó.