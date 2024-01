Es mendocina, vivió con pueblos originarios en la Amazonía y hace maquillaje con pigmentos.

Nerina Gallardo, dueña de Despierta la Diosa, maquillaje ecológico (5).jpeg Nerina Gallardo eligió adentrarse en la medicina natural, la fitoterapia y la naturoterapia. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

El comienzo de su interés por la cosmética ecológica

"Siempre me llamó la atención la Amazonía y la antropología. Me metí en diferentes pueblos andinos de Perú. Anduve investigando, paseando, conociendo, viajando y luego me adentré. Viví mucho tiempo, viajamos los tres", sostuvo Nerina.

La emprendedora explicó que compartieron mucho tiempo con pueblos originarios de Ecuador y en Santo Domingo de los Tsáchilas se contactó con un grupo muy grande de chamanes. Comenzó a investigar sobre medicina con plantas y cómo extraían los pigmentos de la naturaleza.

Estudió cerámica en la Facultad de Bellas Artes, donde aprendió a manejar pigmentos para poder pintar y hacer reconstrucción de alfarería originaria. Sumó los conocimientos y métodos que le aportaron los pueblos originarios.

Nerina Gallardo, dueña de Despierta la Diosa, maquillaje ecológico (2).jpeg "El despertar más fuerte lo tuve cuando viví en la Amazonía con los pueblos originarios de Perú y de Ecuador", dijo Nerina. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Los habitantes de Nazca, Perú eran los que mayor gama de colorimetría habían obtenido de la naturaleza, tenían muchos pigmentos y viaja gente de todo el mundo a estudiar. A partir de esas experiencias, Nerina empezó a articular la medicina natural, los pigmentos, el estudio ancestral de por qué usaban ciertos colores, por qué se pintaban su cuerpo, qué significaban los simbolismos y cómo los pueblos originarios los extraían.

En Santo Domingo de los Tsáchilas sacaban pigmentos de achiote, se pintaban de color rojo el cabello para poder ir a recibir a los colonizadores porque era un modo de mostrarse desafiantes y de prepararse para la guerra.

Despierta la Diosa, maquillaje ecológico.jpeg Nerina fabrica maquillaje con pigmentos de frutas, verduras, flores, rocas y micas naturales. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Su experiencia en la Amazonía

"Aprendí que primero ellos viven como personas millonarias, nosotros pensamos que ellos carecen de ciertas cosas y en realidad, viven como personas abundantes, dependen completamente de la naturaleza y les provee todo lo que necesitan. Tienen un banco de medicina en el monte", dijo la psicóloga.

Nerina explicó que le llamó la atención el contacto espiritual y el respeto que tienen por absolutamente todas los elementos de la naturaleza. Se introdujo en el mundo de la sustentabilidad, encontró viajando a muchos chicos que estaban adentrándose en la ecosustentabilidad.

Nerina Gallardo, dueña de Despierta la Diosa, maquillaje ecológico (9).jpeg Nerina explicó que le llamó la atención el contacto espiritual y el respeto que tienen por absolutamente todas los elementos de la naturaleza. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Los pueblos que visitó en la Amazonía crean todos los recursos de lo que necesitan para vivir, cómo encontrar el agua para poder proveerse, el alimento, cómo crear sus propias herramientas para cazar, generar su medicina natural. Conocen todas las plantas, qué les provee cada una de ellas, diseñan y construyen sus propias viviendas.

Despierta la Diosa, maquillaje ecológico (5).jpeg Pigmentos extraídos de la naturaleza. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

"Creo que me recibieron bien porque viajaba haciendo música y una herramienta mágica para adentrarme y tener contacto con ellos. Hay muchos pueblos que no conocen nuestra lengua, manejan solamente su lengua originaria. Todavía en Ecuador hay pueblos no contactados, los Taromenane, que son personas que no quieren tener contacto con el ser humano", explicó.

Nerina dijo que otros pueblos eligen tener poco contacto, pero para llegar a ellos tiene que ser por algo muy especial. "Estaba muy interesada en el modo en que vivían, su cultura y eso les llamaba la atención, me invitaban a que me adentrara a sus moradas. Estuve en reuniones con chamanes en Ecuador donde me decían “nosotros no invitamos a nadie, considerate como afortunada"", añadió.

Nerina Gallardo, dueña de Despierta la Diosa, maquillaje ecológico (6).jpeg "Estuve en reuniones con chamanes en Ecuador donde me decían “nosotros no invitamos a nadie, considerate como afortunada"", añadió. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Despierta la diosa, maquillaje a base de pigmentos

El emprendimiento tiene una perspectiva ecofeminista. Empezó dando talleres de cosmética natural para mujeres y de allí surge la idea de compartir la medicina natural y apuntar a que puedan lograr un producto sustentable sin depender de la cosmética tradicional y que aporte a la piel, el cuerpo y el organismo.

La emprendedora hizo cursos de cosmética y maquillaje profesional y siempre soñó y quiso lograr un producto que fuera sacado de la naturaleza y que quede para su hija y las siguientes generaciones. "Lo que más me fascina, es saber que por ejemplo las amigas de mi nena se maquillan todas con mis labiales, con pigmentos naturales, que mi hija va a ser esa nueva humanidad orgánica", agregó.

Nerina Gallardo, dueña de Despierta la Diosa, maquillaje ecológico (8).jpeg Hizo cursos de cosmética y maquillaje profesional y siempre soñó y quiso lograr un producto que fuera sacado de la naturaleza. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

La perspectiva de Despierta la diosa es lograr conciencia de que la nueva humanidad que viene, sea cada vez más orgánica. Nerina contó que los clientes quedan impactados de los productos que se pueden lograr mezclando aceites, bases y pigmentos de frambuesas, frutillas, verduras y obtener un artículo que llame la atención, sea lindo, funcione y nutra la piel.

"Trabajo con empresas que generan lo menos posible de huellas de carbono. Mis aceites trato de que sean nobles, como por ejemplo aceite de almendra, de jojoba, que son especiales para productos para el rostro", dijo Nerina.

Despierta la Diosa, maquillaje ecológico (4).jpeg La perspectiva de Despierta la diosa es lograr conciencia de que la nueva humanidad que viene, sea cada vez más orgánica. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Explicó que ella misma extrae los pigmentos, arma la colorimetría a través de frutas, verduras, flores, pétalos, rocas y micas naturales. Las ventajas es que son sustentables, echos a manos, son libres de crueldad animal y la procedencia de la materia prima es orgánica y con certificación para cosmética natural.

Kit de cuatro colores multifuncionales, rubor, labial o sombra

Rubores botánico $4.800

Iluminador sólido en envase compostable $4.600

Sombras en polvo 5 gramos $4.500

Corrector de ojos $5.000

Bálsamo labial de color $5.000

Despierta la Diosa, maquillaje ecológico (2).jpeg Las ventajas es que son sustentables, echos a manos, son libres de crueldad animal y la procedencia de la materia prima es orgánica. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Su amor por la ecología y la naturaleza

Su pareja, Santi, es de Colón, Buenos Aires, ella de Luján de Cuyo, Mendoza. Se conocieron en Cusco, Perú, pero viven en La Falda, Córdoba. Encontraron allí una comunidad muy grande de ecosustentabilidad y están construyendo su casa en un barrio ecológico, con material de la naturaleza.

En Córdoba hay muchas canteras de micas naturales, lugares donde se pueden hacer extracciones de pigmentos y óxido de ferro, que tiene diferentes colores provenientes de minerales y sirven para crear maquillaje ecológico. Nerina explicó que los pueblos ancestrales utilizaban los pigmentos de las rocas para poder dejar figuras marcadas, imágenes en las sierras y ella vive en un punto central de Comechingones.

Nerina Gallardo, dueña de Despierta la Diosa, maquillaje ecológico (3).jpeg "Lo que más me fascina, es saber que por ejemplo las amigas de mi nena se maquillan todas con mis labiales" dijo Nerina. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

A Mendoza viene seguido porque "es su tierra". "Mi madre tiene un alambique muy grande, un destilador y cada cierto tiempo hacemos recolección en el Piedemonte, hacemos destilados, sacamos hidrolatos y aceites esenciales, que lo utilizo como materia prima para cremas, ungüentos, shampúes", dijo Nerina.

"Teniendo conocimiento y habiendo viajado mucho, realmente pude ver cara a cara la contaminación, pude percibirla en reservas naturales, en diferentes puntos de Sudamérica.Fui a una reserva acuática en Colombia y pude ver que la gente tiraba plásticos. Me tocó estar en islas hermosísimas y vi cómo la gente generaba demasiada contaminación y no era consciente", cerró la emprendedora.