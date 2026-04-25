Tarjeta Alimentar: de cuánto será el monto en mayo 2026

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en mayo?

El Ministerio de Capital Humano, organismo encargado de este programa, ratificó que los valores a acreditarse junto con el calendario de pagos de mayo serán los mismos que rigen desde mediados de 2024.

Así queda la escala según la composición del grupo familiar:

Familias con un hijo (0 a 14 años) $52.250

Asignación por Embarazo (AUE) $52.250

Familias con dos hijos $81.936

Familias con tres hijos o más $108.062

ANSES, AUH

¿Cuánto se cobra en total sumando la AUH?

Si bien la Tarjeta Alimentar no aumenta, la AUH sí recibe un incremento por movilidad. Esto hace que el ingreso total de bolsillo para las familias argentinas sea superior al del mes pasado.

Por ejemplo, una familia tipo con un solo hijo recibirá en mano aproximadamente $113.028 (correspondiente al 80% de la AUH neta) más los $52.250 de la Alimentar, totalizando un ingreso de $165.278. En el caso de familias con hijos con discapacidad, el monto total puede superar los $562.000 al combinar todas las prestaciones.

Quiénes acceden automáticamente al beneficio

Es importante recordar que para cobrar la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite adicional. La implementación es automática para:

Personas que cobran la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 14 años inclusive.

con hijos de hasta 14 años inclusive. Personas con hijos con discapacidad que cobran la AUH (sin límite de edad).

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo .

. Madres con 7 hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

¿Cuándo se acredita el dinero en mayo?

El monto de la Tarjeta Alimentar se deposita de forma unificada en la misma cuenta y fecha en la que el beneficiario cobra su asignación mensual, siguiendo el cronograma de ANSES por terminación de DNI que inicia el lunes 11 de mayo.