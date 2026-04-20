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¿Cuándo cobro?

Calendario ANSES: ¿Quiénes cobran del 20 al 24 de abril? Consultá las fechas por DNI

ANSES confirmó el calendario de pago de esta semana y anunció quiénes van a cobrar sus haberes y asignaciones

Daniel Calivares
Editado por Daniel Calivares

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos correspondiente a abril de 2026. Esta semana es clave para jubilados, beneficiarios de la AUH y otras asignaciones, quienes percibirán sus haberes con un incremento del 2,90% basado en la inflación de febrero.

Si sos beneficiario, revisá a continuación cuándo te corresponde pasar por el cajero según la terminación de tu documento.

Jubilaciones y Pensiones (Haberes mínimos) de ANSES

Los jubilados que perciben la mínima completarán su calendario de pagos en los siguientes días:

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril
anses (3)

Jubilaciones que superan la mínima

Para aquellos que tienen haberes más altos, el pago comienza al final de la semana:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y familiares directos cobran en estas fechas:

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril
jubilados, anses (4)

Otras prestaciones vigentes de ANSES

ANSES recordó que existen otras asignaciones que se pagan a todas las terminaciones de DNI durante este periodo:

  • Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): del 13 de abril al 12 de mayo.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 10 de abril al 12 de mayo.
  • Asignación por Maternidad: del 14 de abril al 12 de mayo.

¿Cómo saber dónde y cuándo cobro?

Para evitar confusiones, podés realizar la consulta personalizada siguiendo estos pasos:

  • Entrá a la web oficial de ANSES.
  • Ingresá a la sección "Consultas" con tu número de CUIL o beneficio.
  • El sistema te confirmará la fecha exacta y la sucursal bancaria asignada.

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