Calendario ANSES: ¿Quiénes cobran del 20 al 24 de abril? Consultá las fechas por DNI

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos correspondiente a abril de 2026. Esta semana es clave para jubilados, beneficiarios de la AUH y otras asignaciones, quienes percibirán sus haberes con un incremento del 2,90% basado en la inflación de febrero.
Si sos beneficiario, revisá a continuación cuándo te corresponde pasar por el cajero según la terminación de tu documento.
Jubilaciones y Pensiones (Haberes mínimos) de ANSES
Los jubilados que perciben la mínima completarán su calendario de pagos en los siguientes días:
- DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
- DNI terminados en 7: martes 21 de abril
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
- DNI terminados en 9: jueves 23 de abril
Jubilaciones que superan la mínima
Para aquellos que tienen haberes más altos, el pago comienza al final de la semana:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril
AUH y Asignación Familiar por Hijo
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y familiares directos cobran en estas fechas:
- DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
- DNI terminados en 7: martes 21 de abril
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
- DNI terminados en 9: jueves 23 de abril
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
- DNI terminados en 7: martes 21 de abril
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
- DNI terminados en 9: jueves 23 de abril
Otras prestaciones vigentes de ANSES
ANSES recordó que existen otras asignaciones que se pagan a todas las terminaciones de DNI durante este periodo:
- Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): del 13 de abril al 12 de mayo.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 10 de abril al 12 de mayo.
- Asignación por Maternidad: del 14 de abril al 12 de mayo.
¿Cómo saber dónde y cuándo cobro?
Para evitar confusiones, podés realizar la consulta personalizada siguiendo estos pasos:
- Entrá a la web oficial de ANSES.
- Ingresá a la sección "Consultas" con tu número de CUIL o beneficio.
- El sistema te confirmará la fecha exacta y la sucursal bancaria asignada.
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