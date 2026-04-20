Calendario ANSES: ¿Quiénes cobran del 20 al 24 de abril? Consultá las fechas por DNI

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

lunes 20 de abril DNI terminados en 7: martes 21 de abril

martes 21 de abril DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

miércoles 22 de abril DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

anses (3)

Jubilaciones que superan la mínima

Para aquellos que tienen haberes más altos, el pago comienza al final de la semana:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y familiares directos cobran en estas fechas:

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

lunes 20 de abril DNI terminados en 7: martes 21 de abril

martes 21 de abril DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

miércoles 22 de abril DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

lunes 20 de abril DNI terminados en 7: martes 21 de abril

martes 21 de abril DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

miércoles 22 de abril DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

jubilados, anses (4)

Otras prestaciones vigentes de ANSES

ANSES recordó que existen otras asignaciones que se pagan a todas las terminaciones de DNI durante este periodo:

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): del 13 de abril al 12 de mayo.

del 13 de abril al 12 de mayo. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 10 de abril al 12 de mayo.

del 10 de abril al 12 de mayo. Asignación por Maternidad: del 14 de abril al 12 de mayo.

¿Cómo saber dónde y cuándo cobro?

Para evitar confusiones, podés realizar la consulta personalizada siguiendo estos pasos:

Entrá a la web oficial de ANSES .

. Ingresá a la sección "Consultas" con tu número de CUIL o beneficio.

o beneficio. El sistema te confirmará la fecha exacta y la sucursal bancaria asignada.