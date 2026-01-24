ANSES: cuánto van a cobrar cada una de las pensiones no contributivas en febrero

ANSES Pensiones No Contributivas Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.

Esto van a cobrar las las distintas pensiones no contributivas en febrero

Los haberes de los beneficiarios de las pensiones no contributivas van a recibir en febrero un aumento del 2,85%. A ese monto hay que sumarle el bono de 70 mil pesos.

Estos pensionados van a recibir el siguiente monto final con aumento y refuerzo extra:

Pensiones no contributivas por Invalidez y Vejez : $251.111,27 + bono de $70.000 = $321.111,27

: $251.111,27 + bono de $70.000 = $321.111,27 Pensiones no contributivas para Madres de 7 Hijos o más : $358.730,40 + $70.000 = $428.730,40

: $358.730,40 + $70.000 = $428.730,40 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $286.984,31 + bono de $70.000 = $356.984,31

ANSES haberes bonos pensionados Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES contienen a un sector de la población que no pudo hacer aportes al sistema previsional argentino o que tiene alguna dificultad para llevar adelante un trabajo.

En tanto que la jubilación mínima de ANSES pasa a $358.730,40 y, con el bono, el total a cobrar en febrero será de $428.730,40. Por el lado de la jubilación máxima, el haber aumenta a un aproximado de $2.413.915,96.

ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) para febrero 2026