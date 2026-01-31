ANSES confirmó cuándo comenzará el pago de la Ayuda Escolar 2026: a quién le corresponde, requisitos y monto

Ayuda-Escolar-2026 La Ayuda Escolar Anual es un apoyo económico anual para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo.

Se confirmó cuándo comienza a pagarse la Ayuda Escolar 2026

La ANSES dio a conocer en su página web cuándo comenzarán los pagos automáticos de la Ayuda Escolar 2026. El pago automático será para aquellos beneficiarios que presentaron el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre.

"Esta asignación se cobra una vez al año. En marzo de 2026 comienza el pago de la Ayuda Escolar Anual", dice la ANSES en el apartado "Monto".

Ayuda Escolar Monto ANSES

Para aquellos casos que no reciban de forma automática la Ayuda Escolar 2026 en marzo, deberán presentar el certificado escolar (Formulario PS 2.68) a través de Mi ANSES para habilitar el pago posterior.

ANSES: a quiénes les corresponde la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar está destinada a cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. La misma no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.

La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar en ANSES

Del hijo:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)

Del hijo con discapacidad: