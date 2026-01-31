ANSES confirmó cuándo comenzará el pago de la Ayuda Escolar 2026: a quién le corresponde, requisitos y monto

ANSES confirmó en su página web la fecha de inicio para el pago de la Ayuda Escolar 2026, este refuerzo económico anual que recibe un grupo particular de beneficiarios que cumplen con los requisitos solicitados. Está destinado a cada niño, niña o adolescente en edad escolar y se requiere de la presentación obligatoria de cierta documentación para acceder a un monto fijo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abona de manera automáticamente la Ayuda Escolar, siempre y cuando se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año.
La Ayuda Escolar se cobra una vez al año y tiene un monto fijo. El interrogante se abre en el monto, algo que aún no está definido. ¿Será el mismo? En 2025 fue de $85.000 por hijo tras la publicación del Decreto 63/2025.
Se confirmó cuándo comienza a pagarse la Ayuda Escolar 2026
La ANSES dio a conocer en su página web cuándo comenzarán los pagos automáticos de la Ayuda Escolar 2026. El pago automático será para aquellos beneficiarios que presentaron el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre.
"Esta asignación se cobra una vez al año. En marzo de 2026 comienza el pago de la Ayuda Escolar Anual", dice la ANSES en el apartado "Monto".
Para aquellos casos que no reciban de forma automática la Ayuda Escolar 2026 en marzo, deberán presentar el certificado escolar (Formulario PS 2.68) a través de Mi ANSES para habilitar el pago posterior.
ANSES: a quiénes les corresponde la Ayuda Escolar
La Ayuda Escolar está destinada a cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. La misma no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.
La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:
- Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad
- Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad
Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar en ANSES
Del hijo:
- Tener entre 45 días y 17 años inclusive
- Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)
Del hijo con discapacidad:
- Sin límite de edad
- Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación