ANSES confirmó cuándo comenzará el pago de la Ayuda Escolar 2026: a quién le corresponde, requisitos y monto

ANSES dio a conocer cuándo se comenzará a pagar la Ayuda Escolar 2026. El gran interrogante es saber cuál será el monto a recibir en el nuevo año

La presentación del certificado escolar debe realizarse todos los años para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual.

ANSES confirmó en su página web la fecha de inicio para el pago de la Ayuda Escolar 2026, este refuerzo económico anual que recibe un grupo particular de beneficiarios que cumplen con los requisitos solicitados. Está destinado a cada niño, niña o adolescente en edad escolar y se requiere de la presentación obligatoria de cierta documentación para acceder a un monto fijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abona de manera automáticamente la Ayuda Escolar, siempre y cuando se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año.

La Ayuda Escolar se cobra una vez al año y tiene un monto fijo. El interrogante se abre en el monto, algo que aún no está definido. ¿Será el mismo? En 2025 fue de $85.000 por hijo tras la publicación del Decreto 63/2025.

La Ayuda Escolar Anual es un apoyo económico anual para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo.

Se confirmó cuándo comienza a pagarse la Ayuda Escolar 2026

La ANSES dio a conocer en su página web cuándo comenzarán los pagos automáticos de la Ayuda Escolar 2026. El pago automático será para aquellos beneficiarios que presentaron el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre.

"Esta asignación se cobra una vez al año. En marzo de 2026 comienza el pago de la Ayuda Escolar Anual", dice la ANSES en el apartado "Monto".

Para aquellos casos que no reciban de forma automática la Ayuda Escolar 2026 en marzo, deberán presentar el certificado escolar (Formulario PS 2.68) a través de Mi ANSES para habilitar el pago posterior.

ANSES: a quiénes les corresponde la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar está destinada a cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. La misma no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.

La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar en ANSES

Del hijo:

  • Tener entre 45 días y 17 años inclusive
  • Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)

Del hijo con discapacidad:

  • Sin límite de edad
  • Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación

