YPF terminó de explorar la parte mendocina de Vaca Muerta y ahora analiza el potencial del crudo

La empresa no puede establecer de antemano en qué rangos se mueve ese potencial del crudo mendocino. Es precisamente el interrogante a develar entre este mes y el próximo. Lo que sí detallaron es que no demoraría más de 30 días establecer un aproximado de ese perfil, porque es lo que suele tomarle a otros emprendimientos parecidos: "En cualquier pozo nuevo, al principio, siempre arroja mucho petróleo, por las condiciones de la roca y porque está a presión. Después se estabiliza esa curva", contaron desde la entidad a UNO.

Alfredo Cornejo-Gobernador de Mendoza.jpeg El gobernador Cornejo presta especial atención a lo que ocurra con el crudo mendocino.

Además de Mendoza, hoy YPF tiene otros proyectos de exploración de material no convencional. Fuera de Vaca Muerta están Palermo Aike, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, que se cree que ofrecerá cerca de 130 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas natural y cerca de 6,6 billones de barriles de crudo. Además de eso están los dos prospectos off shore que tiene la firma -uno de ellos, en Mar del Plata-.

El futuro del petróleo mendocino

Según datos extraoficiales, YPF habrá invertido bastante más que los 17 millones de dólares que se propuso depositar en Mendoza para el desarrollo de Bardas Norte y CN - VII. Por distintos imponderables, entre los que destacan que la formación rocosa fue "más desafiante de lo esperado para la maquinaria utilizada", creen que ese presupuesto habrá sido casi duplicado para cuando finalice la tarea.

Por lo pronto, los cambios en la empresa, que tuvo el desembarco del ingeniero químico Horacio Marín como nuevo presidente y CEO desde el pasado 13 de diciembre, no han repercutido en ningún tipo de modificación "hacia abajo", es decir, en su estructura. Para los proyectos en Mendoza la perspectiva también sigue igual. Días atrás, el exgobernador Rodolfo Suarez dijo a UNO que la privatización -anunciada por Javier Milei como una posibilidad latente- podría ser positiva para los planes hidrocarburíferos de la provincia.

YPF Vaca Muerta no convencional 1.jpg YPF invirtió 17 millones de dólares para explorar en dos perforaciones.

El procedimiento que comenzaría en febrero será clave para determinar la curva potencial de la lengua mendocina. De los buenos resultados dependerá que comiencen a llegar inversiones y que el producto pueda ser una entrada de dinero a las arcas locales. Del otro lado, en la provincia de Neuquén, está el ejemplo más que esperanzador del margen sur, donde la producción no cesa y está, según cifras oficiales, en niveles récord.

Concretamente, la lengua neuquina está en su máximo histórico de producción de gas y petróleo. Agotó toda su capacidad de transporte y además puede ver potenciado todo ese progreso cuando se ponga en práctica plenamente el nuevo gasoducto Néstor Kirchner, que de acuerdo a cálculos no oficiales, le haría ahorrar al país más de 5 mil millones de dólares al no tener que importar gas licuado de otros países en el invierno. Los datos de Neuquén fueron aportados a medios especializados por el ex ministro de Energía de esa provincia, Alejandro Monteiro.

Precisamente, el tema petrolero fue uno de los que tomó el gobernador Alfredo Cornejo en la última semana, cuando le consultaron sobre su mirada sobre los cambios que está implementando el presidente Milei -a través de un DNU y de la "Ley Ómnibus"-. A pesar de aprobar casi todos ellos y calificarlos de "la dirección correcta", el sancarlino dijo que "lo de hidrocarburos es inconstitucional, porque a nivel nacional y provincial hay artículos que dan facultad única a las provincias para conceder licencias petroleras”.

