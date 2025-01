Video: Nicolás Maduro se definió como soldado de Juan Domingo Perón y le cantó a Diego Maradona

Embed

"Atención, atención, Maduro es soldado de Perón"

Fue en el Festival Internacional Antifascista, donde Maduro se definió como un "soldado de Perón". "Atención, atención, atención, Maduro también es soldado de Perón", cantó ante y con el público presente el acto del líder del régimen chavista.

Después mostró un lujoso reloj que le obsequió Diego Armando Maradona, en una de las últimas visitas que el ídolo argentino realizó a Venezuela.

"Tómalo ahí en cámara, para que vean ustedes cómo estamos en sintonía. Me traje el reloj de Diego Armando Maradona que me dio en el cierre de campaña en el año 2018. Maradona con nosotros, presente!", señaló Maduro, quien luego arengó a los presentes con el canto: "Olé, olé olé, Diego, Diego...".

El gobierno no quiere que Argentina juegue el Sudamericano

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por enviar a la Selección Sub-20 a Venezuela al campeonato que se disputará en Venezuela.

"Creemos que es un error que la AFA envíe el seleccionado argentino a jugar a Venezuela", resaltó el jefe de ministros.

"En Maduro no se puede confiar. No podemos confiar en que no ocurra cualquier cosa", sostuvo el funcionario mileísta.