Video del cumpleaños de Amalia Granata: baile hot y polémica

"El 26/02/21 cumplí 40 años, en ese momento regía el DISPO, no ASPO. Reuniones sociales en lugares cerrados hasta 20 personas estaban permitidos. Mis invitados fueron 10 y en una galería al aire libre. LAS OPERACIONES BERRETAS DE LA VIEJA POLÍTICA NO ME VAN A AMEDRENTAR", escribió Granata.

En diálogo con Luis Novaresio y Viviana Canosa, Granata aseguró que es víctima de una "operación política" y que ese video fue sacado de sus redes ya que ella misma lo compartió "porque en las mesas había alcohol en gel y le tomé la temperatura a los invitados en la entrada".

"Entiendo que es una operación política, y lamento que a tres días de las elecciones los otros espacios no tiene para mostrar propuestas superadoras para Santa Fe. Lamentablemente creo que nació de mi propio espacio", dijo.

En las imágenes, que datan del mes de febrero, se puede ver a la precandidata a senadora junto a Marcelo Polino, Yanina Latorre y Luli Fernández, entre otros amigos del ambiente artístico, sin distanciamiento y bailando.

Amalia Granata se presenta a las Elecciones Legislativas 2021 como segunda en la lista a senadora nacional de Federico Angelini, y recibió el respaldo de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Elisa Carrió.

