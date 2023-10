►TE PUEDE INTERESAR: El memorándum, la cesión de derechos y la venta de acciones de Potasio Río Colorado que quedaron a la vista de todos

El funcionario provincial, visiblemente molesto al intentar responder, le cuestionó al legislador sus interrupciones: "Si me deja hablar, le explico", repitió varias veces. Ante la acusación de Ramón de su "nerviosismo", Vaquié se desbocó: "Si hay algo que ud no me produce es nervios".

Embed

"Las presentaciones de La Pampa sobre Potasio Río Colorado en el Coirco no me preocupan"

Eso respondió Enrique Vaquié a una de las consultas que los legisladores le hicieron tras su presentación sobre el traspaso de las acciones de Potasio Río Colorado al nuevo socio.

"No me preocupan las presentaciones de La Pampa porque el Coirco ya lo aprobó", señaló el ministro que reconoció que "el gobernador y senadores y diputados pampeanos se quejarán" a medida que la mina avance.

"Sé que a los pampeanos les molesta que esté aprobado, pero no hay que pasar nuevamente por el Coirco con la declaración de impacto ambiental si no hay cambios del uso del agua y la tecnología", expresó.

"Van a haber quejas del gobernador y de senadores pero eso ya va a depender del privado: si sigue con la misma tecnología y sigue usando solo 1m3 de agua, no tendrá que pasar nuevamente por el Coirco", explicó.

potasio rio colorado mina 1.jpg

La consulta fue de Ramón, quien le preguntó por el informe técnico del uso del agua de la mina. Específicamente sobre ello, el ministro recordó que en "2007 se aprobó una ley asignándole 1m3 de agua por segundo por 99 años, por lo que todavía está vigente. Es el único derecho de agua definitivo entregado sobre el río Colorado".

"Ya se le asignó, ya hay una ley que se aprobó. Y recién dentro de 82 años, se tendrá que discutir si la asignación sigue estando vigente o no", expresó.

Fue entonces cuando se dio la primera rencilla con el diputado, que insistía en ver los informes técnicos sobre el uso del agua: "Si me deja hablar, le explico, pero puede ir a ver el informe porque es ley", le contestó Vaquié, mientras se escuchaba de fondo a Ramón.

"Dejeme terminar", le decía el ministro ante las interrupciones.

Cuando Ramón le preguntó si estaba nervioso, Vaquié se sacó y micrófono en mano disparó: "Si hay algo que ud no me produce es nervios. Ya le contesté".

potasio rio colorado emilio guiñazu fader vaquie legislatura.jpg

Con más calma, Guiñazú tomó la posta y explicó lo que el diputado pretendía: "Se pondrá en marcha solo uno de los tres módulos de producción que proyectó Vale pero usando la misma tecnología y el mismo procedimiento", dijo. De ahí que la declaración de impacto ambiental es la misma y sigue vigente: "Cuando venza el impacto ambiental, si hubieren cambios que lo obligue, se presentarán los papeles para que se renueve, como se ha ido haciendo desde hace 10 años, cada 2 años".

Particularmente sobre la DIA, Vaquié insistió en que el Coirco ya aprobó el método y las cantidades de utilización de agua y volvió a frenar a Ramón: "Me interrumpe y no me deja pensar".

Los diputados Jorge López y Guillermo Mosso, sentados en la mesa de expositores, buscaron mediar para que el diputado Ramón aflojase con la intensidad de las interrupciones. "Están las cámaras prendidas, ya está, José Luis", le dijo Mosso.

Dos puntos clave que Vaquié aclaró a los legisladores

Sobre cómo se va a trasladar el potasio desde Malargüe hasta los puertos, el ministro de Economía explicó que el "el proyecto está armado para el traslado por camiones".

"Sabiendo que era el proyecto más caro pero el más seguro porque así no dependíamos de un tercero: ni de La Pampa, ni de Chile. Y si tenemos que construir trenes, podíamos toparnos con los inconvenientes que tuvo Vale", indicó sobre los motivos.

"Como el proyecto se puede bancar los costos del traslado por camiones hasta la Ruta 7, lo propusimos así", dijo.

De todas maneras, "si el privado quiere sacarlo por otro lado, le va a salir más barato pero eso ya es una cuestión de acuerdos que pueda hacer el privado". Efectivamente, según dijeron de la empresa a Diario UNO, la Minera Aguilar está en tratativas con Trenes Argentinos para la extensión de la traza de Palmira hasta Malargüe y así evitar el uso de camiones hasta el Este.

Otra de las consultas de Ramón tenía que ver con los montos depositados por Mendoza para hacerse de las acciones de Vale. Según dijo el ministro, "no tuvimos erogación, sino que cobramos por quedarnos con las acciones".

"Cobramos 30 millones de dólares porque para el privado era un desbien, no valía nada. Nos pagaron y nos entregaron los activos estimados en 200 millones de dólares", señaló.

"Esos 30 millones de dólares alcanzaban para el mantenimiento de la mina durante 5 años. Desde entonces, solo pasaron 3", dijo Vaquié.

Sobre la decisión que se adoptó luego, la de traspasar la mayoría de aquellas acciones, Vaquié explicó: "Teníamos dos opciones: continuar como veníamos, cuando el privado no podía venderlas, es decir, sin poder hacer nada; o lo adquiríamos y tomábamos el riesgo. Fuimos por el camino complejo y lo hicimos".

Obras que debe hacer Mendoza

La Provincia debe enfocarse en el cumplimiento de sus obligaciones para con la minera Aguilar. Particularmente en lo que hace a obras de ingraestructura, Mendoza debe mejorar los caminos y extender el tendido eléctrico.

El ministro de Economía afirmó que Vialidad ya está trabajando para que la traza sea transitable para los camiones, gracias a un convenio que se firmó hace un mes. En tanto que "estamos trabajando en la línea eléctrica", expresó vagamente sobre la otra punta de la obligación. "Eso tiene que estar para cuando el proyecto de seis años saque la producción", dijo.

Parte de la presentación que Vaquié mostró a los legisladores