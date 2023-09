Una denuncia no investigada contra Luis Lobos se coló en el juicio a Walter Bento.

El letrado penalista Carlos Varela Álvarez, quien aclaró que no pudo participar en el caso como querellante particular porque no estaba permitido por las leyes procesales, sembró dudas acerca del accionar profesional de Bento cuando expuso este martes por la tarde ante el Tribunal Oral Federal 2 que juzga al suspendido juez federal y a otras 30 personas entre abogados, particulares y personal de las fuerzas de seguridad, por asociación ilícita y pago de coimas.

Por lavado de activos y enriquecimiento ilícito también son juzgados Bento, la esposa, Marta Boiza, y dos hijos de ambos, Luciano y Nahuel Bento.