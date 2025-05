Una auxiliar de la Policía se presentó al trabajo sin su arma reglamentaria y fue desplazada

A poco de su designación, solicitó un parte médico por más de 150 días y según consignó el Gobierno, no portaba su arma cuando volvió a sus tareas.

Móviles policiales,(11).jpeg La auxiliar de la Policía recién designada tomó una licencia médica. Cuando se reincorporó a sus tareas no llevó el arma y su conducta la llevó a no ingresar de manera definitiva a la Policía de Mendoza. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

“Atento a lo solicitado desde esta Dirección, traslado en devolución haciéndole saber que esta instancia estima que no corresponde el nombramiento de la efectivo policial, ya que en proceso de interinidad hizo uso de 166 días de tratamiento para la salud -no acto de servicio- y se presentó sin armamento provisto a trabajar (siendo que ella debe denunciar en forma inmediata situaciones que debe dar intervención a la Justicia y no presentarse a tomar servicio sin arma). Motivo por el cual esta instancia no da el visto bueno para su confirmación en el cargo”, se analizó en el dictamen del Ministerio de Seguridad.