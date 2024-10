Un sindicalista de AFIP negó que Milei pueda echar a 3.100 empleados y contó que no tienen ni computadoras

Julio Estévez, secretario general del gremio, confrontó con la versión oficialista en diálogo con el programa "Primeras voces", de Radio Nihuil:

"La regional de Mendoza debe tener unos 800 empleados aproximadamente, pero no te puedo decir cuántos pueden quedar cesantes porque no he visto la normativa. Hicieron el anuncio ayer a la tarde, y hoy no vi nada oficial. La única cosa que anunció es el cambio de nombre de la AFIP a ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) que no sé en qué va a beneficiar a la gente eso, y meterles terror a los 20.000 trabajadores de la AFIP diciendo que van a echar a 3.000 y pico de personas, algo que no puede pasar porque es inconstitucional. Todos son personal de planta", disparó en Primeras Voces de radio Nihuil.