Hoy pesa más de 130 kilos y hace tiempo tuvo un detonante que lo llevó a pensar que era urgente hacer algo con su situación: quiso jugar con su nieta de 6 años y cayó en la cuenta de que su cuerpo no se lo permitía.

"La obesidad es un gran limitante. En mi caso no me limita para trabajar, pero sí para otras actividades y por eso me decidí a hacer un streaming en el que podamos tratar los diferentes perjuicios que genera, partiendo de mi experiencia, pero aplicando los aportes de una nutricionista y de otros profesionales para ayudar a otros tantos que pueden estar en la misma situación. Hoy en el país el 60% de la población tiene obesidad o sobrepeso", contó Majul.