Ulpiano Suarez pretende que el Gobierno también rescate a los indigentes que viven en la calle

Personas en situación de calle Mendoza Pobreza (12).jpeg Ulpiano Suarez marcó que le preocupa el notorio aumento de las personas en situación de calle que hoy viven en distintos espacios de la Ciudad. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

Pero ahora Suarez también puja para que el Gobierno provincial y sus pares del Gran Mendoza se involucren y puedan avanzar con una estrategia provincial de abordaje. Desde el Ministerio de Gobierno aseguraron que están abocados "de manera permanente" a resolver esa problemática.

"Lo que entendemos es que tiene que haber una articulación con el ministerio de Gobierno, con todas sus áreas, con la Dirección de Adultos Mayores y Salud mental, porque lo que nos dice nuestro relevamiento es que hay una gran cantidad de personas que se niegan a ser abordadas, otras personas con consumos problemáticos y problemas de salud mental, y eso nos fuerza a buscar distintas estrategias", definió Ulpiano Suarez tras la reunión con Marcelo De Benedectis, el vocero del Arzobispado, que también coordina La Pastoral de la calle.

Tras la reunión, ambos coincidieron en que ampliar plazas de un albergue o abrir un refugio similar al que se generó el año pasado en un hotel de Ciudad no es la única solución, porque hay una importante cantidad de personas en situación de calle que se niegan a acudir a ellos.

Ulpiano Suarez.JPG El intendente Ulpiano Suarez marcó que para poder abordar a la gran cantidad de personas en situación de calle es necesaria una estrategia provincial con los jefes comunales del Gran Mendoza.

"En esto nos tenemos que involucrar todos porque hay aumento significativo de la cantidad de personas en situación de calle y porque hay gente que viene de distintos departamentos del Gran Mendoza, de otras provincias e incluso hay extranjeros indocumentados", insistió el jefe comunal citadino.

En principio, esa reunión con el ministro de Gobierno, Natalio Mema se podría dar esta misma semana para delinear políticas provinciales que busquen contener a esos indigentes que viven en la calle.

Ulpiano Suarez destinó $170 millones para cerrar una plaza

Días atrás, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez decidió destinar $170 millones a cerrar la plazoleta Almirante Brown, que está entre la Costanera y el Hospital Central. Allí, bajo los árboles, viven y duermen personas todos los días.

“Es lamentable pero lo tenemos que hacer porque también es una cuestión de seguridad”, justificó el intendente.

Días antes autoridades y referentes del mismo Hospital Central, de la Fuesmen, del Centro de Hemoterapia y el COIR le enviaron al intendente una nota en la que le pedían que interviniera ante el creciente aumento de personas que vivían en ese predio.

Este jueves se aprehendió a 8 adultos en los alrededores de la plazoleta Brown. No fueron detenidos por alguna causa en particular, sino por la potestad que tiene la Policía de “proteger los derechos de los habitantes” de la provincia, o mantener el orden público. Pero luego recuperaron la libertad, tras chequear que no tenían antecedentes.

El viernes por la mañana, luego de las detenciones, varias de las personas en situación de calle que ocupaban diversas zonas de la plaza con sus “refugios” de cajas, frazadas, bolsas y algunos enseres, andaban por la zona, se apostaron en algunas veredas cercanas, en las laterales de la Costanera entre Lavalle y Buenos Aires, o se corrieron a la plazoleta Alem.