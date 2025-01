Tras el regreso de Milei el gobierno nacional planea más reuniones con opositores para eliminar las PASO

Durante la semana que se termina, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con algunos espacios aliados que sí darían el visto bueno a las pretensiones del mandatario. No obstante el consenso para eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) no está, por lo que ahora lo que buscará el gobierno nacional es, si no puede darles de baja, por lo menos suspenderlas por este año.

En ese plan es que ahora con el presidente de la Cámara Baja a la cabeza, Martín Menem, tratará de llegar a otros espacios opositores, como el radicalismo, que se resiste a borrar las Primarias. Y no descartan reunirse con el peronismo aunque desde ese movimiento siguen renuentes a cualquier negociación si antes no se incluye en el temario de extraordinarias el tratamiento del Presupuesto 2025.