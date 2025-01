La UCR resiste a la eliminación de las PASO y Milei podría suspenderlas este año

Férrea defensa de las PASO en Mendoza

En Mendoza no termina de convencer volar esta herramienta electoral para definir candidaturas con el argumento del ahorro y la mala situación económica.

Ya lo dijo el propio gobernador Alfredo Cornejo: "Las malas decisiones también tienen sus costos. Sólo ese argumento económico no es suficiente. Pero estamos abiertos a la discusión. A nivel nacional, es algo que no está en mis manos".

Alfredo Cornejo.1JPG.JPG En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo puso dudas a los beneficios de volar las PASO como una herramienta para definir las candidaturas.

Si bien en la agenda hay asuntos sobre los que puede haber consenso con el radicalismo y el PRO -juicio en ausencia, reiterancia y ficha limpia, por ejemplo-, el mayor problema es la eliminación de las PASO. Y es que flota un principio tácito entre los legisladores: en años impares no se discuten temas electorales.

Frente a este escenario, "hoy el proyecto no sale y habrá un intento por suspenderlas", especularon desde la Cámara de Diputados.

En una entrevista a Radio Nihuil, el diputado Julio Cobos aseguró que si bien no están de acuerdo con extinguirlas "sí estamos abiertos a discutir cómo las mejoramos".

"Al presidente de nuestro bloque se le expresó que no hay consenso", sostuvo al programa "El Ventilador".

Julio Cobos.JPG El diputado Julio Cobos defendió las PASO.

Y valoró las PASO: "Macri no hubiese llegado a la presidencia sin las PASO y la figura de Luis Petri no hubiese sido de tan trascendencia sin la existencia de las PASO. Hay muchas cosas por ver, pero tiene muchas cosas positivas porque si un candidato quiere participar y el partido no lo deja puede ir a internas. Cuando hay elecciones de candidatos a dedo, después vienen los problemas de gobernabilidad".

La eliminación de las PASO

De acuerdo con las fechas del calendario electoral, el 3 de agosto de 2025 está prevista la realización de las elecciones PASO, que se celebrarán en todo el país, con la elección de precandidatos a senadores y diputados nacionales. Pero el objetivo de Milei es arrasar con esta gran interna que realizan los partidos políticos para definir las candidaturas.

El argumento que esgrimió el Presidente, a través de Francos, es que se ahorrará entre el 35% y 40% del costo total de los comicios.

De acuerdo con este esquema, el domingo 26 de octubre se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

“Sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del período ordinario, para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero”, insistió Francos en X.