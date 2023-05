Tolosa Paz y Guillermo Carmona se reunieron con más de 700 mujeres del PJ en Las Heras

Tolosa Paz reafirmó su apoyo al sector no kirchnerista y a sus precandidatos: "Tenemos la certeza que no nos han vencido, que no nos van a vencer. Y sobre todo tenemos por delante esta certeza de la reconstrucción del peronismo de Mendoza".

"Esto se expresa en la rebeldía da salir a armar una lista, de no pedir permiso, de no esperar una lapicera mágica, de construir departamento por departamento, a los hombres y mujeres que quieren expresar este peronismo, que tienen mucho de coraje”, sostuvo la titular de Desarrollo.

Al finalizar su discurso, Tolosa Paz sostuvo: "Este equipo que construye Mendoza Primero, la lista de Guillermo y Liliana, con compañeras y compañeros, va a gobernar Mendoza".

guillermo carmona pj tolosa paz.jpg El precandidato a gobernador Guillermo Carmona durante su discurso resaltó a su compañera de fórmula Liliana Paponet.

Las palabras de Guillermo Carmona

A su turno,el precandidato a gobernador Guillermo Carmona resaltó la figura de su compañera de fórmula: "Liliana es una gran compañera, una mujer ejemplar con una capacidad de trabajo impresionante. Nosotros somos un equipo y, más allá de las formalidades de la ley, vamos a gobernar Mendoza como equipo”.

"El compromiso que asumimos es que las decisiones que tengan que ver con la paridad de género, que tengan que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos hacia las diversidades, los vamos a trabajar y los vamos a consensuar con ustedes", finalizó el actual secretario de Malvinas.

Luego fue el turno de el precandidato a la intendencia de Las Heras Rubén Miranda quien aseguró: “Nosotros vamos a recuperar las Heras, porque lo merece nuestro pueblo, porque el peronismo lo necesita”

Por su parte, Liliana Paponet sostuvo: “Tenemos que militar con voluntad, con ese amor, con esa pasión que tenía Evita porque el objetivo principal tiene que ser, créanme, construir un departamento, una provincia, un país donde la gente cada vez viva mejor con la vida. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y para eso contamos con el mejor compañero, un compañero que esta preparado para gobernar”.

