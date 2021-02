Todesca: "La inflación no es sencilla de resolver"

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, admitió este viernes que la escalada de precios no es un tema "sencillo de resolver", pero se mostró confiada en alcanzar este año la proyección de suba del 29% prevista en el Presupuesto. "La inflación no es sencilla de resolver en una economía que no tiene un episodio de inflación puntual", señaló, luego de que el INDEC informó para enero un alza del 4% en el costo de vida, el mismo nivel de diciembre.