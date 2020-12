El pasado 11 de diciembre, el proyecto que buscada legalizar la interrupción voluntaria del embarazo obtenía media sanción con 131 afirmativos, 117 negativos y 6 abstenciones. Durante una extensa jornada de debate, se escucharon los discursos de Najul, Latorre y Uceda, las tres habían adelantado su acompañamiento. Bermejo se sumó pero no hizo uso de la palabra.

La ex ministra de Salud era la única de ellas que ya había participado del debate que se dio en 2018, en donde tuvo un rol muy activo y recibió amenazas por su postura. En aquel momento, la diputada pidió que el tema fuese tratado como una problemática de salud pública y esta premisa fue reiterada en su última alocución.

Las palabras de las debutantes Latorre y Uceda fueron enérgicas. La referente radical dijo: "Tenemos la obligación de despenalizar y legalizar el aborto. Reconocer derechos no implica de ninguna forma obligar a su ejercicio, pero sí terminar con la injusticia de negarlos". Mientras que la peronista apuntó hacia la "hipocresía" de quienes durante la discusión pedían educación sexual: "Cuando se da el debate de la Educación Sexual Integral (ESI), están en contra. Cuando queremos repartir anticonceptivos gratis, están en contra".

El voto afirmativo de Bermejo completó el aporte mendocino pero no dejó de sorprender debido a que su hermano (Adolfo Bermejo) lo había hecho en negativo hace dos años.

El resto de los varones no acompañó. Cornejo decidió abstenerse y los otros cinco lo hicieron en negativo.

En tanto, en el Senado, el plantel mendocino está conformado por Julio Cobos (UCR), Pamela Verasay (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (PJ). Estos últimos ya habían formado parte de la votación del 2018 y repitieron sus posturas. Las mujeres a favor y el ex gobernador dio su rechazo.

Pero la participación de las mendocinas no se limitó solo a otorgar su voto sino que fueron protagonistas buscando los consensos necesarios.

Festejo femenino

Finalmente, a las 4.12 de este 30 de diciembre se conocía que la interrupción voluntaria del embarazo se convertía en ley en Argentina.

Najul estuvo presente durante la votación y no ocultó su felicidad al conocer el resultado. "No puedo parar de llorar!! Gracias a la vida por ser parte de este momento histórico. Por todas las pibas, por las mujeres q me enseñaron tanto, por mis hijas. Se terminó la oscuridad, la humillación, el dolor", publicó en sus redes sociales.

Uceda también estuvo presente en el Congreso y con una foto desde el punto en el que se encontraba la militancia "verde" escribió: "Es el resultado de una lucha feminista y colectiva. Por nuestras hijas, amigas, sobrinas y compañeras, hicimos historia".

Latorre, en tanto, se limitó en su festejo debido a que se llevaba adelante de forma paralela en Diputados los cambios en la fórmula jubilatoria a la cual se opuso. Sin embargo, más tarde, se ocupó de retomar el discurso de cierre de Fernández Sagasti para criticar sus palabras.

https://twitter.com/JimehLatorre/status/1344386089675616259 ES LEY resultado de una la lucha de años, transversal a generaciones y partidos y gobiernos. @anabelfsagasti lo logramos con respeto y esfuerzo, no lo empañe con mentiras.

En Mendoza hay ESI

El referéndum de @alfredocornejo y mío era SÍ o NO al proyecto de 2018. — Jimena Latorre (@JimehLatorre) December 30, 2020

Es que la justicialista, fue la penúltima en dar su discurso y allí lanzó fuertes acusaciones contra Cornejo y Rodolfo Suarez por la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral.

Tras la aprobación, la ex candidata a la gobernación también se sumó a los festejos: "Hoy Argentina es un país más justo. ¡Gracias a todas y todos por tanta fuerza! Sigamos conquistando derechos".