Suarez espera la respuesta de un gigante sudamericano por la inversión en Potasio Río Colorado

En algún momento del viaje se especuló con que los tiempos no ayudarían a que el gigante JyF se subiese al tren del potasio mendocino. Es que, de acuerdo a los parámetros estipulados, quedan sólo 28 días para recibir ofertas de los interesados y que, a partir de allí, Mendoza los precalifique de acuerdo a sus propuestas. Sin embargo, esto no sería un escollo y miembros de la delegación aseguraron que hay una posibilidad certera de incorporarlo.

El gigante sudamericano que podría invertir en Potasio Río Colorado

"No hay dudas de que es un posible inversor", marcaron, echando por tierra la idea difundida de que sólo podría ser un comprador del mineral, y no más que eso. JyF seduce a los funcionarios de la provincia por sus tremendas dimensiones: además de tener casi 300 mil empleados, maneja una porción mayoritaria en el mercado de los alimentos brasileños, y se hace cada vez más diverso en las industrias que abarca; desde fabricar el famoso calzado Havaianas hasta avanzar en el ámbito de los activos digitales con Pic Pay (algo así como el Mercado Pago de Brasil, con el mayor caudal de usuarios del país). A todo eso se agregan medios y también energía.

Según fuentes que estuvieron al tanto de las reuniones, con la intervención de Emilio Guiñazú -titular de PRC- y el propio Rodolfo Suarez, JyF recibió lo que se conoce como Non Disclosure Agreement (NDA), un tipo de vinculación contractual, amparado en el acuerdo que la provincia mantiene con la firma suiza UBS -encargada de recepcionar las otras propuestas.

Entre los interesados, según contaron a Diario UNO, hay al menos una empresa china y otra alemana.

Emilio Guiñazú.jpg Emilio Guiñazú, gerente de Potasio Río Colorado, fue uno de los miembros de la comitiva y participó activamente de los encuentros.

"El NDA implica que ahora la compañía puede ingresar al Data Room y conocer todas las perspectivas y posibilidades que tiene Potasio Río Colorado. De allí, dependerá de ellos hacer una oferta formal o no", agregaron cerca del Gobierno. Los intereses de este coloso sudamericano no se ciñen sólo a los fertilizantes -ya que producen alimentos- sino que implican intenciones sobre la minería en general. El dato que lo comprueba es casi paradójico para Mendoza: en abril, compró dos minas de hierro y manganeso por U$S 1.200 millones que estaban en manos de un viejo conocido para la provincia: Vale.

► TE PUEDE INTERESAR: Suarez cautivó a 200 operadores turísticos mayoristas y aerolíneas en el cierre de su misión a Brasil

Balance final y el aumento de las exportaciones a Brasil

Diario UNO contactó a ProMendoza para que haga un balance de la gira brasileña. La fundación público privada se encarga de acompañar a los empresarios locales para que coloquen sus productos en otros mercados, y Mario Lázzaro, su titular, fue uno de los miembros que acompañaron al gobernador a aquellas tierras.

"Nosotros veníamos planteando un escenario que ya se está dando: el del colapso logístico post pandemia (al que además hay que sumarle los avatares de la guerra en Ucrania). Eso significa que se cortan las cadenas de suministros y las empresas comienzan a buscar que todo les quede más cerca. Es decir, buscan relocalizarse y relocalizar sus inversiones. Los estadounidenses, por ejemplo, empiezan a mirar hacia América del Sur. En eso, Brasil y Argentina deben aprovechar sus oportunidades de transformación", señaló.

Según su mirada, el balance del viaje no sólo es positivo, sino que las perspectivas de que crezcan las exportaciones a Brasil podrían consolidarse antes de fin de año. Estiman que llegarían a los 370 o 380 millones de dólares en 2022, cuando los números de 2021 -considerados muy positivos- apenas tocaron los U$S 350 millones.

image.png Rodolfo Suarez, Daniel Scioli y el presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), Josué Gomes da Silva.

"Se trataría de un aumento del 7% aproximadamente, y eso en un sólo año. Si pudiéramos materializar subas del 7% al 8% interanuales durante el próximo lustro, sería un gran objetivo logrado para la provincia", puntualizó Lázzaro. Cabe recordar que las ventas mendocinas a Brasil redondean casi el 22% de las exportaciones totales de la provincia.

► TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez advirtió que la crisis macroeconómica frena las inversiones brasileras en Mendoza

Puerto brasileño para Mendoza y los cambios presidenciales

Otro de los elementos que analizó la comitiva fue el funcionamiento de la plataforma logística que Mendoza tiene en el puerto de Itajaí, el segundo punto de carga más grande y de mayor dinámica del Brasil, después del de Santos. Esa herramienta permite que los empresarios de la provincia acopien productos, y puedan hacer entregas amplias y fraccionadas con menos de 48 horas de anticipación.

Santa Catarina -donde está ubicado- y Río Grande Do Sul son los dos estados más australes del país y los únicos dos que limitan territorialmente con la Argentina. Además de haber concentrado las migraciones alemanas e italianas (en algunas de sus zonas aún se habla el "talián",una mezcla de portugués con el idioma de la península), también comparten otra característica: ser polos industriales alimenticios y metalúrgicos.

En ese lugar está Itajaí, que funciona a favor de Mendoza desde la pandemia, pero que no había recibido visitas oficiales hasta el momento. La imagen que se trajeron los funcionarios fue muy positiva. En términos técnicos, se resume en los 75 mil metros cuadrados de almacenamiento de los que empresas locales pueden disponer. ¿Cuánto sale? A la Provincia nada, según respondieron. Se pagan cerca de 20 dólares por palet almacenado, y corre por cuenta de cada compañía. Es decir, sólo se abonan costos operativos.

PUERTO DE ITAJAÍ BRASIL EXPORTACIONES MENDOZA.jpg Itajaí. El puerto donde Mendoza dispone de su propia plataforma logística para venderle al mundo.

Para cerrar, Mario Lázzaro respondió una pregunta de rigor: cómo impactarán a Argentina y a Mendoza una eventual victoria de Lula da Silva, o una reelección de Jaír Bolsonaro. Su respuesta distó de mencionar grandes cambios para la región: "No habrá modificaciones estructurales en lo que nos interesa a nosotros. Se confirmará la importancia que Brasil le da al Mercosur, y se profundizará el crecimiento endógeno que viene teniendo el país, y que tiene tendencia a continuar", expresó.

Mendoza cierra así una semana de haber recorrido el gigante sudamericano, justo al mismo tiempo en que cien millones de personas decidían su futuro político. Si las perspectivas son correctas, no habrá un cimbronazo económico, pero sí la consolidación de un avance que, entre otras cosas, lo ubica como el quinto mayor productor de hidrocarburos del mundo para 2050.

Será mejor estar cerca. Y ser socios.

► TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez promocionó Mendoza ante empresarios de la Federación de las Industrias de San Pablo