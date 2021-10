Suarez acusó al PJ de desperdiciar la chance de refinanciar la deuda de Mendoza

Ya el martes, cuando supo del rechazo Suarez salió a enrostrarle a los legisladores de la oposición la inconsistencia de plantear una campaña en base a acuerdos, y no acordar la aprobación de la pauta de gastos: "Lo gracioso es que hacen campaña diciendo que hay que hacer acuerdos y que los acuerdos son los que nos van a sacar adelante y nosotros hemos presentado un presupuesto consistente, equilibrado, con bajas de impuestos para incentivar la producción y la inversión, donde no pedimos deuda, al que critican que no se hace inversión, desconociendo la enorme inversión que se hizo por el Covid y no lo aprueban", disparó en ese momento el gobernador.

Ahora, con este panorama, que ya le indica al Gobierno que para el próximo año no tendrá la posibilidad de refinanciar la deuda, algo que sí se les otorgó en el 2021, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri ya delinea alternativas para reorganizar el desendeudamiento.

"Desde ayer comenzamos a reorganizarnos y acelerar la política de desendeudamiento, en lo que le hemos pedido al Banco Nación en la refinanciación y también tenemos acreencias con el Gobierno nacional, ya que gran parte de lo que vence el año que viene es con el Gobierno nacional. De los $18.500 millones, $15.000 millones son con el gobierno federal y Banco Nación. Vamos a procurar que lo que la Nación nos debe vaya a estos pagos. Es insensato no dar una herramienta para administrar la deuda que ellos mismos generaron", disparó Nieri, en referencia a la deuda que tomara el ex gobernador Alfredo Cornejo para costear el déficit que recibió de su antecesor Francisco Pérez.