Stevanato atiende las rebeliones ajenas

Los que están en pie de guerra (ex reinas, familiares, artistas y vecinos) han pedido ayuda al "extranjero" para que no les toquen "el Reinado" vendimial, algo que consideran una especie de institución inmaterial. Nadie les dio asilo salvo Stevanato, quien debe haber visto en ese asunto una posibilidad de proyección provincial, algo que hasta ahora no tenía.