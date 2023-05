Sergio Uñac tras el fallo de la Corte dijo que la oposición no quiere competir con él

►TE PUEDE INTERESAR: El kirchnerismo se ausentó de una reunión del Consejo de la Magistratura tras el fallo de la Corte

Si bien las elecciones fueron suspendidas de forma preventiva, según el fallo de la Corte Suprema, ahora deberá resolver la cuestión de fondo que es la factibilidad de que Uñac pueda presentarse o no como candidato a un nuevo mandato al frente de la provincia. Ante la consulta de que, si cree que lo van a habilitar, sin titubear el gobernador dijo: “Sí, obviamente. Y, si no, ahí sí, obviamente habrá gato encerrado porque yo no modifiqué la Constitución Provincial”. “Esto es inédito, impensado, llamativo y sospechoso. Es todo eso junto”, resaltó.

El origen de esta medida cautelar está en el pedido del candidato a gobernador de la oposición, Sergio Vallejos, de la subagrupación Evolución Liberal, a la Corte Suprema para que interviniese en la cuestión de fondo, cuando el Tribunal Electoral Provincial ya había resuelto que Uñac estaba habilitado para presentarse en la contienda electoral.

Sergio Uñac con Canal 8 en Sin Filtros.jpeg

A esto se le suma –hasta el momento- recursos de impugnación y de pedido de suspensión de las elecciones de otras subagrupaciones opositoras, dos de ellas ya rechazadas por la Justicia electoral y una en análisis. Ante esto, fue rotunda su respuesta: “La oposición no quiere competir conmigo. La competencia en general es saludable, hay que ganar en la cancha y tener reglas claras. Hay que tranquilizarse, uno va a ganar y los demás deberemos acompañar. Por encima de todo esto está San Juan”. Y agregó que con la judicialización de la política “se está subestimando al electorado, no me cabe la menor duda. Cuando veo que van a la Suprema Corte sin pasar por la Corte de San Juan y el Tribunal Electoral Provincial. Y a tres días, no a 30, no a 10, saca esta medida prohibiendo sólo esta categoría, suspende la elección y no resuelve la cuestión de fondo, genera más incertidumbre todavía”, remarcó Uñac.

El próximo paso es que el Fiscal de Estado debe llevar el informe solicitado por la Corte Suprema, requerido para analizar y resolver la cuestión de fondo. “Llevará el informe y les vamos a llevar también que definan qué es lo que quieren hacer y les vamos a llevar la queja que a tres días no es saludables. Para ellos no lo sé, evidentemente no les interesa mucho, pero no es saludable para San Juan y para la economía. Este tipo de medidas atenta contra la estabilidad que San Juan ha logrado”, resaltó.

El próximo domingo, los sanjuaninos votarán solamente los cargos de diputados proporcionales y departamentales, intendentes y concejales, excepto las categorías de gobernador y vicegobernador. Y ante este panorama, el primer mandatario provincial destacó que toda esta situación se verá reflejadas en las urnas: “Esto no va a disminuir la convocatoria del electorado. Al contrario, la gente va a salir a expresarse, San Juan se va a expresar”.

Para finalizar la entrevista con Canal 8, optó por dejar un mensaje a los sanjuaninos: “Es una actitud inentendible, extemporánea. Treinta días antes hubiese sido una cosa, pero 3, obviamente que es un frente a las autonomías provinciales. El domingo se definen las autonomías provinciales, por quien quieran votar, pero hay que acudir a las urnas. No podemos volver a historias del pasado”, culminó.