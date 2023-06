Sergio Massa, en el congreso del Frente Renovador: "No necesito cargos para estar en política"

Durante el cónclave del Frente Renovador, el funcionario nacional reclamó que el Frente de Todos (FdT) "tenga un candidato para enfrentar los desafíos que se vienen ", pero adelantó que si hay PASO su espacio "va a estar poniendo lo mejor".

"Sumarse al Frente de Todos (FdT) fue una decisión correcta”, dijo Massa y aseguró que la coalición fue posible “por la generosidad de la dirigenta que más votos reunía” en 2019, en clara alusión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

imagen.png El congreso partidario del Frente Renovador que lideró Sergio Massa.

El congreso partidario que lideró Sergio Massa

El Frente Renovador (FR) liderado por el ministro de Economía, Sergio Massa, celebró este sábado su Congreso Nacional con dirigentes de todo el país con el objetivo de ajustar la estrategia que adoptará de cara a las elecciones 2023 dentro del Frente de Todos.

A menos de dos semanas de los cierres de listas, la fuerza política creada en 2013 es una de las patas de apoyo de la coalición oficialista y, en los últimos días, dio sobradas muestras de disconformidad con el rumbo del frente.

Por tanto, sus principales figuras tomaron la palabra y el titular del espacio cerró la jornada de debate en el estadio Arenas (ex Direct TV), ubicado en la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

Mientras en el interior del frente aún se debate respecto al mecanismo electoral, el ministro de Economía hizo público ya su rechazo a las elecciones PASO como método para dirimir candidaturas, y postuló en su lugar la necesidad acordar un candidato de consenso para "ser más competitivos".

Sergio Massa quiere una lista única para las elecciones 2023

"Esto de querer exponer en una primaria si el Gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error", supo reclamar Massa luego de que el presidente Alberto Fernández señalara las primarias como el mecanismo "más democrático" para la designación.

Hace algunos días, los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) respaldaron su pedido y se plegaron a exigir una fórmula única a través de un comunicado conjunto.

Si bien en la previa al Congreso que fue pospuesto en varias ocasiones, descartan definiciones en torno a candidaturas, se espera que el referente máximo del Frente Renovador a cargo del cierre, realice un cuadro de situación del país y marque los desafíos por delante.

El intercambio ahondará en la centralidad de potenciar la expresión federal y en los reclamos de una lista única del Frente de Todos.

Se estima que harán uso de la palabra, las titulares de Aysa, Malena Galmarini; y de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren; y los presidentes de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; y del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini.

En la previa, la diputada Cecilia Moreau planteó que el evento partidario tendrá una dinámica de debate político donde no habrá definiciones respecto a candidaturas sino aproximaciones a una estrategia que permita "ordenar" el Frente de Todos.

"No vamos a cometer el error que estamos cuestionando de definir candidato antes que estrategia política", remarcó en declaraciones radiales.

"Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la coalición y eso acompaña al orden económico. No hay orden económico si el gobierno no se ordena políticamente", completó al tiempo que aclaró que no se discutirá si "Massa sí o no".

En los últimos días, la diputada cruzó con dureza al embajador en Brasil y precandidato a presidente, Daniel Scioli, al que lo acusó de "estar jugando a la interna con soldaditos de cartón", en lugar de cumplir sus funciones.

En más de una oportunidad, el ministro de Economía ha rechazado la posibilidad de ser precandidato a presidente y funcionario a la vez.

A pesar de las críticas, Moreau descartó una ruptura del Frente Renovador, aunque subrayó que su referente, Sergio Massa, "no puede ser ministro de Economía de un Gobierno que se está tirando por los medios barbaridades en una PASO cuando la estabilidad económica está en riesgo".

En sintonía, fuentes del espacio, revelaron que la instancia de intercambio nacional mostrará "carácter federal y volumen político" al espacio que -definen- ordenado y a 10 años de su surgimiento, remarcaron que cuenta con representación en todas las provincias desde donde reconocen en su máximo dirigente a un referente con "capacidad de gestión".

A pesar de que hay un sector de precandidatos del Frente de Todos que insisten con una PASO, desde el entorno de Massa aseguran que la imagen de Juntos por el Cambio está en detrimento por los debates internos y señalan que la coalición gobernante debería abstenerse de participar en una PASO que "no es eficiente".

