Sergio Marinelli le aprobó a AYSAM el plan de emergencia para evitar los desbordes cloacales en Guaymallén

Luego de los desbordes cloacales de Corralitos y más tarde en Buena Nueva en Guaymallén, el intendente Marcos Calvente le exigió a AYSAM un plan de emergencias, que es la que dejó delineada el ex titular Humberto Mingorance.

Ahora con la resolución 1328/26 que Sergio Marinelli firmó este martes 3 de noviembre, Irrigación avala un conjunto de procedimientos de actuación temprana, alternativas operativas y controles ambientales para gestionar esas emergencias.

Ese plan de emergencia es el que había exigido el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y que ideó antes de dejar el cargo el ex titular de AYSAM, Humberto Mingorance. Ahora será Darío Hernández quien deberá aplicarlo en caso de que las cloacas vuelvan a colapsar ante las insistentes lluvias que se prevé que lleguen en los próximos meses por el fenómeno del Súper Niño.

Cómo es el plan de contingencia cloacal para Guaymallén

El protocolo establece una respuesta graduada para derivar los caudales cloacales excedentes cuando la colectora colapse o entre en carga:

Plan A (Predio Oltra): involucra el bombeo transitorio hacia el predio Oltra, que fue el que se acondicionó para ese fin, mediante el Ramo 12, con un caudal máximo de hasta 100 l/s .

involucra el bombeo transitorio hacia el predio Oltra, que fue el que se acondicionó para ese fin, mediante el Ramo 12, con un caudal máximo de . Plan B (Canal Pescara): consiste en el vuelco de emergencia al Canal Pescara (que fue lo que ya se hizo en el colapso anterior) en la calle Buena Nueva. Tiene un carácter excepcional y de último recurso , aplicable únicamente cuando el Plan A se agota o resulta técnicamente inviable, autorizando un caudal de 50 a 300 l/s .

consiste en el vuelco de emergencia al Canal Pescara (que fue lo que ya se hizo en el colapso anterior) en la calle Buena Nueva. Tiene un carácter , aplicable únicamente cuando el Plan A se agota o resulta técnicamente inviable, autorizando un caudal de . Operación Conjunta: combina ambos planes para evacuar un caudal máximo acumulado de hasta 400 l/s.

Además prevé medidas de prevención, como es el monitoreo diario del tiempo y de las alertas del Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante pronósticos de lluvias intensas o eventos del fenómeno El Niño.

También se evaluarán los niveles de carga e inminente desborde en las bocas de registro críticas. Para pasar al Plan B, se debe justificar un excedente sostenido mayor a 100 l/s, falta de descenso en los niveles o colapso estructural.

Quién toma las decisiones ante una emergencia del sistema de cloacas

Uno de las primeras quejas de los vecinos de la zona de Corralitos y de Buena Nueva en Guaymallén, cuando colapsaron las cloacas un par de veces, fue que nadie les daba respuestas y tampoco les quedaba claro quién tomaba las decisiones de urgencia para descomprimir esa situación de emergencia.

Ahora en la resolución que tomó Sergio Marinelli queda bien claro qué atribuciones tiene cada organismo: