Sergio Marinelli le aprobó a AYSAM el plan de emergencia para evitar los desbordes cloacales en Guaymallén

Coherencia y trabajo coordinado. Es lo que reveló la autorización -que se oficializará en breve- en la que el titular de Irrigación, Sergio Marinelli aprobó el Plan de Contingencia que ideó AYSAM, para contener los líquidos cloacales de la colectora Máxima Noroeste, que fue la que colapsó en la zona de Corralitos, en Guaymallén.
Esa estrategia incluye un plan A de un bombeo transitorio hacia el predio Oltra; y si eso no funciona para contener el caudal cloacal, entonces AYSAM podrá excepcionalmente volcar de emergencia efluentes al Canal Pescara en la calle Buena Nueva de esa comuna.
Esa autorización es clave, porque fue lo que motivó la multa y la posterior denuncia penal que radicó Marinelli contra Mingorance.
Ahora con la resolución 1328/26 que Sergio Marinelli firmó este martes 3 de noviembre, Irrigación avala un conjunto de procedimientos de actuación temprana, alternativas operativas y controles ambientales para gestionar esas emergencias.
Ese plan de emergencia es el que había exigido el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y que ideó antes de dejar el cargo el ex titular de AYSAM, Humberto Mingorance. Ahora será Darío Hernández quien deberá aplicarlo en caso de que las cloacas vuelvan a colapsar ante las insistentes lluvias que se prevé que lleguen en los próximos meses por el fenómeno del Súper Niño.
Cómo es el plan de contingencia cloacal para Guaymallén
El protocolo establece una respuesta graduada para derivar los caudales cloacales excedentes cuando la colectora colapse o entre en carga:
- Plan A (Predio Oltra): involucra el bombeo transitorio hacia el predio Oltra, que fue el que se acondicionó para ese fin, mediante el Ramo 12, con un caudal máximo de hasta 100 l/s.
- Plan B (Canal Pescara): consiste en el vuelco de emergencia al Canal Pescara (que fue lo que ya se hizo en el colapso anterior) en la calle Buena Nueva. Tiene un carácter excepcional y de último recurso, aplicable únicamente cuando el Plan A se agota o resulta técnicamente inviable, autorizando un caudal de 50 a 300 l/s.
- Operación Conjunta: combina ambos planes para evacuar un caudal máximo acumulado de hasta 400 l/s.
Además prevé medidas de prevención, como es el monitoreo diario del tiempo y de las alertas del Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante pronósticos de lluvias intensas o eventos del fenómeno El Niño.
También se evaluarán los niveles de carga e inminente desborde en las bocas de registro críticas. Para pasar al Plan B, se debe justificar un excedente sostenido mayor a 100 l/s, falta de descenso en los niveles o colapso estructural.
Quién toma las decisiones ante una emergencia del sistema de cloacas
Uno de las primeras quejas de los vecinos de la zona de Corralitos y de Buena Nueva en Guaymallén, cuando colapsaron las cloacas un par de veces, fue que nadie les daba respuestas y tampoco les quedaba claro quién tomaba las decisiones de urgencia para descomprimir esa situación de emergencia.
Ahora en la resolución que tomó Sergio Marinelli queda bien claro qué atribuciones tiene cada organismo:
- Las solicitudes, decisiones y coordinaciones entre la empresa operadora (AYSAM) y la autoridad hídrica (Departamento General de Irrigación - DGI) se canalizan en tiempo real mediante grupos operativos de WhatsApp organizados por niveles.
- Si se interrumpe la plataforma o fallan las comunicaciones, se recurre a enlaces telefónicos directos preestablecidos.
- El área técnica (DIRCAS) realiza la evaluación de riesgo y el Subdelegado del Río Mendoza es quien formalmente autoriza o rechaza los vuelcos.
En pocas palabras
- Plan Aprobado: irrigación avaló el plan de contingencia de AYSAM para la colectora Máxima Noroeste.
- Contingencia Doble: el plan incluye bombeo transitorio y, si falla, vuelco de emergencia al canal Pescara.
- Contexto Previo: la medida responde a exigencias del intendente de Guaymallén y al fenómeno del Súper Niño.