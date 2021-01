La publicación sugiere que "Argentina es hoy el principal país fuera de Rusia que está vacunando a gran escala con la Sputnik V", ya que este fin de semana llegaron las segundas dosis de los 300.000 esquemas de vacunación que se están aplicando al personal de salud.

El contrato firmado con el gobierno de Vladimir Putin establece la venta de dosis para vacunar a un total de 10 millones de personas antes de febrero, con la opción de 5 millones más a marzo, según lo anunciado por el presidente Alberto Fernández cuando presentó el contrato, a principios de diciembre.

the-wall-street-journal-argentina.jpg El diario estadounidense The Wall Street Joural realizó con ese título una crítica nota sobre la campaña de vacunación en la Argentina.

Respecto de la campaña de vacunación argentina, The Wall Street Journal afirma que la vacuna rusa "despertó cierta desconfianza entre los argentinos respecto de su seguridad".

La columna también asevera que "Argentina sufre "uno de los peores picos de coronavirus en Latinoamérica".

"Se esperanzó en asegurarse vacunas de proveedores occidentales, pero falló en alcanzar un acuerdo con Pfizer por razones que los funcionarios argentinos no revelaron. El gobierno del presidente Alberto Fernández tiene un acuerdo con AstraZeneca para recibir 22 millones de dosis, pero la fecha de entrega no está clara. Mientras tanto, la vacuna rusa estaba lista", subraya.

"A menos de 10 dólares la dosis, (la Sputnik V) se convirtió en "una alternativa atractiva para el gobierno argentino, que defaulteó 65.000 millones de dólares en deuda externa el año pasado y cuyas reservas netas están cerca de cero, de acuerdo a economistas privados", señala la publicación.