Según Stolbizer el gobierno se ha debilitado por errores propios

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, la ex diputada nacional analizó el primer año de gestión del presidente Alberto Fernández.

Al año me hizo chocar obviamente contra la pared de un Gobierno que no cumplió con las expectativas que había generado, no sólo en quienes los votaron. Al año me hizo chocar obviamente contra la pared de un Gobierno que no cumplió con las expectativas que había generado, no sólo en quienes los votaron.

"Dijo que iba a cumplir con el compromiso de diálogo, unidad, entendimiento tolerancia, pero no hizo nada de eso. Dijo que iba a dar prioridad a los sectores más desprotegidos, como los jubilados, a quienes se les promete Gobierno tras Gobierno y todos terminan sacándole", señaló.

Y añadió: "En la lista de los ingenuos, en los que me incluyo, no pensamos que iba a ver un atropello tan grande en la judicial".

Además, sostuvo que está sorprendida que en materia de Justicia desde el gobierno se "están tocando situaciones que tienen que ver distintas causas judiciales", al lamentar el apoyo del oficialismo al ex vicepresidente Amado Boudou.