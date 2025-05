Rus ratificó la concesión de la comida para los presos a pesar de observaciones del fiscal de Estado

Para pagar ese servicio por dos años el Estado mendocino destinó $56.400 millones.

El 29 de enero se hizo la apertura de sobres y sólo se conoció la oferta de la empresa Bio Limp Soluciones de Calidad S.A., pero la licitación se declaró desierta porque la comisión evaluadora consideró que la propuesta de esa firma no cumplía con los requisitos que contenía el pliego.

"Lo que consideró la comisión es que la empresa no presentó la garantía de caución (garantía de mantenimiento de oferta) firmada por el oferente, que es un requisito clave que exige la ley de Administración Financiera para todo proceso de contratación del Estado", apuntó la ministra Mercedes Rus.

En contrapartida, el fiscal Fernando Simón marcó en su dictamen que disentía con ese criterio.

Mercedes Rus 2025.jpg La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, ratificó su decreto por el cual otorgó la concesión de las viandas para los presos por una adjudicación directa.

"La empresa Bio Limp presenta como documento de garantía de oferta, la Póliza de Caución nro. 73.248 emitida por Woranz Compañía de Seguros S.A. la cual prima facie cumpliría con todas las exigencias sustanciales para su vigencia y validez, resultando una garantía válida, la cual no requiere de la firma del asegurado para considerarse constituida" y concluye que esa garantía: "no adolecería de incumplimientos insubsanables que puedan conducir a interpretar que la misma no ha sido presentada".

Para el fiscal esa falta de firma que adujo la comisión evaluadora se podría haber salvado emplazando a la empresa a hacerlo, algo que para el ministerio se descartó por entender que hacerlo sería incurrir en un "peligroso antecedente de contemplaciones para futuras licitaciones".

Pero además, según apuntan desde el Ministerio de Seguridad, la firma Bio Limp tampoco cumplía con otros puntos fundamentales del pliego de licitación:

No tenía plantas elaboradoras a su nombre.

Las plantas elaboradoras de terceros que presentó no tenía habilitaciones municipales a nombre del oferente.

No presentó escritura ni contrato de alquiler que acredite la posesión o derecho de uso de las instalaciones.

No presentó el Registro Nacional de Establecimiento (RNE)

La nutricionista tenía sus inscripciones habilitantes vencidas

Las movilidades que presentó no contaban con habilitaciones UTA (Unidad de Transporte de Alimentos)

Los choferes no presentan habilitaciones para manipular alimentos.

Por tanto el 6 de febrero con el decreto 223 se declaró fracasada la licitación pública y se autorizó a avanzar con la contratación directa con los mismos requisitos. Allí sí se presentó la firma Clisa Interior S.A.

El 10 de marzo se realizó la apertura de sobres de la contratación directa, una modalidad excepcional que solo se justifica cuando no hay ofertas válidas. Clisa ofertó $54.246 millones ($13.561 por vianda); mientras que Bio Limp intervino con un ofrecimiento de $59.552 millones ($14.888 por ración), es decir más de $5.000 millones más caro.

Más tarde Bio Limp presentó un acta notarial y hasta amenazó con iniciar acciones legales, ratificando que sí presentó la garantía requerida por un monto de $600 millones.

Qué observó el fiscal de Estado a la contratación de viandas para presos

A raíz de todos esos planteos, y luego de que el Ministerio enviara a la Fiscalía de Estado sus actuaciones, el fiscal Fernando Simón realizó algunas observaciones.

El primer planteo del fiscal apunta a que el ministerio que lidera Rus debería haber enviado el expediente antes de avanzar con el decreto 223 que habilitó la contratación directa.

fernando simon fiscal de estado.jpg El fiscal de Estado, Fernando Simón, hizo observaciones a la adjudicación directa de la concesión de las viandas para presos que otorgó el Ministerio de Seguridad.

"Podrían haberse observado desde aspectos de esencial y necesaria inclusión dentro de los pliegos licitatorios que han regido el presente procedimiento de contratación, a omisiones de valoración incurridas en el Acta de Preadjudicación", comienza marcado Simón y resalta: “La no remisión previa a este organismo (…) conduce a transferir al controlado la facultad para decidir cuándo producir la remisión al órgano de control constitucional, lo que no es jurídicamente posible”.

E insistió: “La función de control y los supuestos en que la Fiscalía de Estado debe ejercerla no puede nunca resultar de una decisión del controlado, lo que tornaría ilusorio el mismo”, y aludió al artículo 177 de la Constitución provincial.

De igual manera, el fiscal reconoce que más allá de que se podría haber subsanado la falta de la firma en la garantía de caución que fue el principal causal de rechazo de la oferta de Bio Limp admite que esa propuesta "igual debería ser rechazada por inadmisible (al adolecer de incumplimientos de otros recaudos no subsanables)".

Además la Dirección de Asuntos Administrativos de la Fiscalía de Estado dijo que sería legal adjudicar a Clisa, cuya oferta mejorada incluso fue inferior al presupuesto oficial asignado.

"Se observa asimismo debidamente protegido el interés fiscal y patrimonio estatal por las ventajas económicas que la adjudicación en el sentido propuesto (a la oferta mejorada de CLISA), representan para la provincia".

Se refiere a que la oferta de Clisa Interior S.A. fue más de $5.000 millones más barata que la de Bio Limp.

"Ese monto no es menor para el presupuesto de este ministerio. Alcanzaría por ejemplo para cubrir el gasto de combustible de toda la flota de móviles, incluidos los helicóptero, de todo un año", apuntó la ministra Rus.

Sin embargo, por las observaciones hechas el fiscal de Estado recomienda enviar el expediente al Auditor de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, y al Tribunal de Cuentas.