Rossi sobre aborto legal: "Es una ley que dará derechos a quien no tiene"

El funcionario señaló que hay que tener en cuenta que "las leyes a veces obligan a conductas y otras generan derechos. Esta ley no obliga a nadie, solo le da a quien quiera ejercer el derecho que pueda tenerlo", expresó el titular de Defensa sobre el proyecto de aborto legal.

"Es una ley que en caso de que se apruebe le dará derechos a quienes no tenía y quien no quiera hacer uso de ese derecho, podrá no usarlo", agregó.

Puntos claves del proyecto

El proyecto presentado este martes garantiza el derecho de aborto legal voluntario a toda mujer o persona gestantes hasta la semana 14, inclusive.

El proyecto actual tiene prevista la objeción de conciencia. “El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia . A los fines del ejercicio de la misma, deberá: mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. a) Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones . b). Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica”, se explica. Igualmente señala que el personal de Salud no podrá negarse si la persona gestante se encuentra en peligro.

Inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Garantiza el acceso igualitario y cumplimiento efectivo cuando la obra social o prepaga s eniegue cubrirlo.

Asesorías o consejerías. Se establece que se debe garantizar información, atención integral previa y posterior que incluya un espacio de escucha y contención.

Acceso a niñas y adolescentes. El proyecto establece que si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de 13 años, "se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal".

si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de 13 años, “se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”. Despenalización