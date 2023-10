Frigerio, ex integrante del gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, obtenía el 41,73% de los votos, contra el 39,28% de Adán Bahl, el ex intendente de Paraná y aspirante de UP.

Rogelio Frigerio-Entre Rios.jpg Rogelio Frigerio, ex integrante del gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

Por su parte, Sebastián Etchevehere (LLA) estaba tercero, con 19,59%.