Rodolfo Suarez rescató la "autoridad" con la que Milei le habló al Congreso y lo comparó con Macri

El ex gobernador se mostró expectante de lo que pueda surgir del Pacto de Mayo en el que el presidente pretende acordar con los 24 gobernadores, "es lo que ha pasado en otros países que atravesaron crisis como la nuestra", aprovechó para marcarle las condiciones en las que se debe construir el consenso con los mandatarios provinciales.

"Hay que hacer un esfuerzo para encontrar puntos comunes, pero no puede partirse de la base de que el otro va a tener razón en la medida en que coincida conmigo.Si este acuerdo parte de esa base no está bien, no tiene que ser una imposición".

Con la lupa puesta en los cambios de la coparticipación

El punto 5 de los diez que conforman el Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei marca que tiene en carpeta modificar la ley de coparticipación que se definió en la reforma de la Constitución nacional de 1994.

Sin embargo, hasta ahora sólo hay rumores, porque desde Casa Rosada no han dado detalles de qué reformas pretende implementar el libertario y cómo afectarán a esa caja que distribuye ingresos a todas las provincias.

Ante ese clima de incertidumbre, Suarez recordó que para que los cambios sean posibles deberán votarlos de manera unánime todas las provincias.

"Esto es difícil, y es por eso que no se ha modificado desde 1994. Salvo que la medida que sea aumentar ingresos a todas las provincias. Pero si esto tiene que ver con sacarle a una para darle a otra, habrá debates muy profundos", vaticinó el senador nacional.

También puso reparos a la intención del presidente cuando se refirió a explotar los recursos naturales del país: "Cuando hablamos de los recursos naturales, lo que esta diciendo el presidente es que va a avanzar sobre los recursos de las provincias, recordemos que desde 1994 los recursos naturales son de las provincias".

"Los insultos no deben afectar la voluntad de los legisladores"

Luego de que el presidente haya descripto al Congreso como "un nido de ratas" en incluso le haya dedicado varios pasajes de su discurso a los privilegios de la casta política, a la que definió como ricos en un país empobrecido, Rodolfo Suarez instó a sus pares legisladores a minimizar el destrato presidencial y no darle entidad a los insultos.

"El DNU, está complicado, porque la oposición tiene los votos para recharzarlo. Lo que espero es que quien lo rechace tenga los argumentos para hacerlo porque no está deacuerdo y no porque haya recibido un insulto. Los insultos no pueden ser determinante de la voluntad política, porque eso significa que uno define por bronca o porque le tocaron el ego, hay que entender que esa es la estrategia del presidente que está buscando un opositor", definió.

Y convocó a sus pares a "tener una voluntad estoica" e insistió: "Hay que dejar de lado los insultos, entender que es el juego político del presidente, no debe afectar las decisiones que deben hacerse sobre la base de estudios serios.

También se diferenció de ese grupo de gobernadores a los que Milei acusó de viajar en aviones privados o usar aviones sanitarios para sus propias necesidades privadas.

"Cuando se habla de los gobernadores que viajan en aviones privados, nosotros siempre hemos viajado en aviones de línea", dijo en referencia a su gestión y la de Alfredo Cornejo.